Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano: Límite 48 horas' alcanzó su décimo cuarta gala semanal el martes 10 de diciembre, en plena recta final de 'Gran Hermano 19', con un total de siete finalistas tras la llamativa expulsión de Maica Benedicto el jueves 5 de diciembre. Una lista que, gracias a los votos de los espectadores, se redujo a seis con la expulsión de Jorge Pérez al ser el concursante con menor apoyo.

Los siete finalistas en 'Gran hermano: Límite 48 horas'

En el arranque de una cita que estuvo marcada por los tradicionales juicios contra los siete finalistas, el programa mostró el reparto de los votos entre el gallego, Edi Insua , cifra que condenaba, sin que lo supieran, a uno de los últimos habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra. No obstante, no fue hasta que se celebraron los juicios, cuando el programa procedió a anunciar

Óscar, Ruvens y Violeta fueron los primeros en saber que no serían expulsados. "Gracias a la gente por confiar en mí y apoyarme", dedicó la tercera, quien destacó que "hay gente que no me conoce de nada y confía en mí desde el primer día", a pesar de estar "un poco triste después del juicio" en el que la audiencia la votó culpable por "soberbia" y ser "creída". "Estoy muy contento. Creo que me he quedado porque como me he puesto el pelo rosa, alguna Fresi se habrá equivocado", bromeó Ruvens, después de que Óscar compartiera su alegría al ver que seguía en el reality junto al manchego.

"No me esperaba llegar tan lejos"

Los tres concursantes dejaban así en la cuerda floja a Edi, Juan, Nerea y Jorge, quien fue finalmente el primer expulsado en la recta final de la edición. "Gracias a toda España, a toda la gente que me ha apoyado hasta ahora, porque gracias a ellos he podido disfrutar un sueño inimaginable. No me esperaba llegar tan lejos", declaró el gallego, en medio de la emoción de Violeta, su más cercana compañera, antes de declararse todo un "afortunado" por haber sido elegido en el casting.

Jorge se convierte en el nuevo expulsado de Gran Hermano ???? #GHLímite14 pic.twitter.com/J8XRBSZZNv — Gran Hermano (@ghoficial) December 11, 2024

"Valoro mucho cada día de este programa, de mi gente, que los llevo en el corazón. He intentado dar lo mejor posible", manifestó el expulsado, para después dar las gracias a Jorge Javier Vázquez, a Ion Aramendi y a todo el equipo del programa. "Estoy muy contento, estar aquí es un regalo, qué más voy a pedir. El dinero viene viene y va, pero esto me ha cambiado la vida y me ha hecho mejor persona", manifestó además el gallego, cuando Vázquez le recordó que "te has quedado a un paso de la final", antes de que se despidiera de sus compañeros y abandonara la casa de Guadalix de la Sierra.