La cuarta gala de 'Gran Hermano: El debate' estuvo marcada por la primera expulsión definitiva de la edición, protagonizada por Elsa Mateos. Antes de conocer la decisión de la audiencia, el programa fue anunciando a varios concursantes que estarían en la cuerda floja, momento en el que mostró un "duelo" entre los irreconciliables Maite Benítez y Óscar Landa, cuya salvación no lo libró de un feo gesto de su compañera en plena gala, después del recopilatorio de desplantes y malos comentarios por parte de casi toda la casa hacia el vasco, que había emitido el programa.

Maite le hace una peineta a Óscar en plena gala de 'Gran hermano: El debate'

El programa fue nombrando a los concursantes, por parejas, tríos o cuartetos, para confirmar quiénes estaban en peligro de expulsión y quiénes no., cuya mala relación ha sido más que evidente casi desde el principio. Era entonces cuando, la cual fue celebrada enormemente entre el público en plató. Una reacción que alcanzó los oídos de los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra, ante una seria Maite que, a continuación,

Tras recoger sus cosas, Maite regresaba con sus compañeros al salón minutos más tarde, llevando consigo algunas golosinas de la casa. "Oye, ¿puedo coger una gominola, por favor?", preguntaba entonces Óscar, al otro lado del sofá. El vasco se ponía entonces en pie para coger un dulce y, en el instante en el que le dio la espalda a Maite, esta le dedicó una breve pero descarada peineta que despertó la risa de algunos de sus compañeros. "¿De qué se ríen? ¿Qué ha pasado?", preguntaba el vasco, sin recibir respuesta, tras un maleducado gesto que no pasó desapercibido en redes, donde no tardó en hacerse viral en medio de las críticas de los espectadores.

"Nada nuevo"

La mala relación entre ambos concursantes también se evidenció en directo tiempo después, tras la expulsión de Maite. En medio de la sorpresa del resto de sus compañeros, Óscar no se cortó al reconocer sobre la expulsión de su paisana que "no me ha sorprendido, me ha parecido justo". "Vivimos algunos episodios, ella cuenta una versión y yo apelaba a otra. Entonces, bueno, al final todo se ve", argumentó el vasco, generando un evidente descontento entre muchos concursantes. "Opino y sigo opinando que hay personas que deberían haberse ido antes que ella", manifestó Maite, quien no tuvo reparos en señalar a Óscar. "Nada nuevo", respondía el aludido, para nada sorprendido.