Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano: El debate' sumó su cuarta cita semanal a cargo de Ion Aramendi la noche del domingo 29 de septiembre, en Telecinco, con el futuro de sus 19 concursantes en el reality en manos de la audiencia, tras tres semanas sin que nadie cruzara las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra. Una votación que se cerró durante la cita y dejó a la primera expulsada definitiva de la edición, que resultó ser Elsa Mateos, para sorpresa de la vasca y la gran mayoría de sus compañeros.

Elsa y ocho de sus compañeros antes de conocer su expulsión en 'Gran hermano: El deabte'

El reality escogió a nueve concursantes para enviarlos a la sala de expulsión, donde, lo que dejó a Elsa, Adrián Thiam Juan Luis Quintana como candidatos a abandonar definitivamente la casa. No obstante, antes de anunciar la decisión de la audiencia, Aramendi les preguntó a quién veían expulsado, momento en el que

"Sinceramente, estoy bastante aturdida, no tengo ni idea. Es la primera vez que no sé quién", confesaba Maite, tras lo cual fue la primera en apostar por la marcha del gallego, quien por su parte apostó por la expulsión de Vanessa al ser "la única persona con la que he tenido conflicto". Finalmente, Aramendi anunció la expulsión de Elsa, lo que dejó petrificados a todos sus compañeros e incluso a la propia concursante: "Sinceramente, no me lo esperaba, pero estoy supertranquila porque he sido yo en todo momento. Estoy orgullosa de mí y si la audiencia me ha votado, sus motivos tendrá".

Fuera por 121.394 votos

"Ojalá pueda hoy salir de dudas sobre qué es lo que no ha gustado", añadió la concursante, en medio del llanto de algunos de sus compañeros, momento en el que defendió que "soy transparente, muy clarita". Asimismo, Elsa reconoció que "me da rabia, porque quería llegar hasta el final, pero estoy convencidísima de que me esperan cosas enormes fuera". A continuación, la concursante pudo despedirse a solas de un incrédulo Edi Insua, a quien Aramendi tuvo que repetir varias veces que no se trataba de ningún juego e incluso le aseguró que no había otra casa secreta.

Más de 3.500.000 millones de votos hemos recibido en la app de @miteleonline ???? ¡Gracias a todos! #GHDBT4 pic.twitter.com/pmckRXxUxn — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2024

La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ELSA #GHDBT4 pic.twitter.com/e7Ls4x4Wwn — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2024

La sorpresa se extendió al resto de habitantes de la casa, quienes incluso llegaron a pensar que se trataba de una broma y que la vasca volvería, a pesar de las palabras de un convencido de Edi. No obstante, hubo una excepción, Óscar Landa, quien no tuvo reparos en manifestar que "a mí no me ha sorprendido. Me parece justo. Al final todo se ve". Una sensación que estaba apoyada por los 121.394 votos que recibió la vasca, 18.928 menos que el concursante que ocupaba el décimo octavo puesto, de los más de tres millones de votos que reunió el programa para elegir a sus diecisiete concursantes en esta primera tanda.