Una gran temporada para Antena 3: Triunfa por tercer curso consecutivo y lidera con todo su entretenimiento

Por Redacción |

Con junio se cierra el curso televisivo y es momento de hacer balance de las audiencias de temporada donde hay una clara victoria: Antena 3. La cadena principal de Atresmedia lidera por tercer año consecutivo promediando desde el mes de septiembre hasta ahora un 12,9% de cuota de pantalla (-0,9). Con este dato, saca una notable ventaja sobre Telecinco y La 1, que quedan muy cerca entre ellas, con un 10,1% (-1,2) y un 10% (+0,4), respectivamente.

Raquel Sánchez Silva, en 'Tu cara me suena'

Los informativos: 'Antena 3 noticias', muy aventajada

Si nos vamos a las segundas cadenas,. Aun así, ambas experimentan una mejora de cuatro décimas respecto a la temporada anterior. La que baja mínimamente es La 2, que se queda en un 2,7% en esta ocasión.

Si nos centramos en los informativos, 'Antena 3 noticias' arrasa casi duplicando al la competencia. De media, roza los dos millones de espectadores (1.997.000) y firma un 18,5%. Destaca sobre todo en las ediciones de lunes y viernes, donde firma en la sobremesa un 21,8% y reúne a 2.142.000 espectadores.

De media, 'Telediario' cuenta en esta temporada con 1.197.000 espectadores y un 11%, mientras que 'Informativos Telecinco' reúne a 1.139.000 espectadores y marca un 10,6%. En estas dos cadenas, los datos entre ediciones no son muy cambiantes. Por último, 'laSexta noticias cuenta con 720.000 y un 7,9% de media, disparándose estos datos a un 884.000 y un 9,7% en la sobremesa entre semana. El Informe Barlovento en el que se basa este artículo no recoge las audiencias de 'Noticias Cuatro' al no haber estado la temporada completa.

'Cuéntame', la serie más vista de la temporada

'Cuéntame cómo pasó' se corona como la serie más vista de la temporada y en concreto, el capítulo con mayor audiencia fue el último, emitido el 29 de noviembre, firmando un 19,5% y contando con 2.031.000 de espectadores. Sin embargo, es destacable que entre las 10 series más vistas de la temporada, siete sean de Antena 3: 'Sueños de libertad', 'Amar es para siempre', 'Entre tierras', 'Cristo y Rey', 'Hermanos', 'Secretos de familia' y la recién llegada, 'Máxima'.

Las otras dos series que completan el Top 10 son 'El Marqués' en Telecinco y '4 estrellas' en La 1. Y ya que estamos en ficciones, aprovechamos para destacar que la película más vista de la temporada es "Uncharted" emitida en La 1 el 3 de septiembre con 1.877.000 espectadores y un 15,7% de share.

Antena 3 cuenta con 8 de los programas más vistos

Si repasamos los 10 programas más vistos de la temporada, ocho son de Antena 3: 'El hormiguero', 'Pasapalabra', 'Tu cara me suena', 'La ruleta de la suerte' y 'La Voz', 'El desafío', 'El 1%' y 'La Voz Kids'. Eso sí, Telecinco también se hace con dos huecos gracias a 'Supervivientes' y 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Si incluimos eventos o emisiones especiales, la palma se la lleva Televisión Española, con 24 de las 25 más vistas de la temporada. El oro se lo lleva el reciente partido de la Eurocopa entre España e Italia, con 8.552.000 espectadores y un 56,4%. El resto de emisiones en el ranking por parte del ente público corresponden a más fútbol (Eurocopa, Copa del Rey, Champions League...), Eurovisión (gala y votaciones) y las Campanadas. Por su parte, la emisión especial que no es de TVE es de Antena 3, con sus Campanadas en el puesto 19.

Otros grandes números para Antena 3

Todos los programas de entretenimiento que Antena 3 ha estrenado durante la temporada (desde septiembre hasta junio), han sido líderes. Algunos son nuevas temporadas como 'El hormiguero', 'Cocina abierta', 'Y ahora Sonsoles', 'Tu cara me suena' o 'La voz' y otros han sido de estreno como 'The Floor' o 'El 1%.'

Si la temporada ha sido exitosa para Antena 3, hay otros números que lo demuestran: El 82% de los días es la cadena más vista; el 92% de los días logra la emisión más vista de la jornada, consigue el 93% de las 500 emisiones más vistas y obtiene el 90% de los minutos de oro. Además, lidera las franjas de la mañana (11,7%), la sobremesa (16,7%), la tarde (11,7%) y el prime time (13,8%).

Las autonómicas: TV3 lidera y Aragón TV, la que más que más crece

El ránking de cadenas autonómicas, por cuota de pantalla, queda así: TV3 con un 13,9% (-0,3), Aragón TV con un 11,6% (+0,5), TVG con un 9,6% (-1,4), Canal Sur con un 8,6% (+1) y les siguen ETB2 (8,3%), CMM (6,2%), TVCAN (5,6%), IB3 (5%),TPA (4,7%), Telemadrid (4,5%), Canal Extremadura (4,4%), La 7 TV (3,5%) y À Punt (2,4%).

Las de pago: LaLiga TV por M+, a la cabeza

Las cadenas temáticas de pago mejoran en su totalidad 2 décimas respecto a la temporada anterior, aunque no se ven grandes cambios en ningún canal en concreto. El ranking está encabezado por LaLiga TV por M+ (0,4%), Dazn LaLiga (0,3%), Canal Hollywood (0,2%), AXN (0,2%), Star Channel (0,2%), Warner TV (0,2%), Liga de Campeones por M+ (0,2%), Movistar Plus+ (0,2%), Canal Historia (0,2%), Calle 13 (0,2%) y Eurosport (0,2%).

Atresmedia, grupo líder de la temporada

Subiendo al 27% de cuota de pantalla, Atresmedia es el grupo líder también por tercer temporada consecutiva sacando la mayor distancia con Mediaset España, que firma un 25,3% teniendo un canal más. De esta manera, la diferencia entre ambos es de 1,6 puntos, mientras que Televisión Española se queda muy atrás firmando un 15,3% de media.