Tan solo cuatro entregas que ha durado la novena edición de 'MasterChef Junior' han sido suficientes para proclamar a Guillem el ganador. Su constancia, su humildad, su compañerismo y su ilusión a la hora de cocinar lo convirtieron rápidamente en el "caballito ganador" de Jordi Cruz. Gracias al empeño y dedicación, venció a Carla en el duelo final alzándose con el trofeo, los 12.000 euros y un curso de 4 días en el Basque Culinary Center.

Más de millón y medio de espectadores fueron testigos de cómo elaboraba el menú que le convirtió en ganador. Este estaba compuesto por tartar de gamba roja con romescu de kimchi y palomitas de aguacate; canelones de carrillera con esferas de queso de la Garrocha y ensalada de setas con aceite trufado y un postre de crema catalana con helado de avellana, bizcocho de sifón y tierra de carquiñolis. Charlamos con él joven catalán para que nos cuente cómo ha sido esta gran experiencia.

Guillem, con su trofeo de 'MasterChef Junior 9'

¡Enhorabuena, Guillem! ¿Cómo te sientes ahora que ya puedes contar que eres el ganador?

Me siento feliz y contento de haber ganado este concurso.

En el programa comentaste que no te quitabas la chaquetilla ni para dormir. ¿Ya te la has quitado desde entonces?

Ya me la he quitado. Hay un momento en el que me la he tenido que quitar, que si no... Que tenerla tanto tiempo tampoco es bueno. Las cosas buenas no las tienes que tener siempre.

¿Cómo has ido recibiendo durante el concurso todos los halagos de tu humildad y compañerismo?

Esta edición ha sido de mucho compañerismo, porque entre todos nos hemos apoyado todo lo que hemos podido. Hemos sido un buen equipo. Y respecto a los elogios, tenía que intentar que no se me subieran a la cabeza, porque si no no seguiría adelante.

Que un chef tan grande te diga que eres su caballito ganador es como... ¿Hola?

Eras el caballito ganador de Jordi Cruz, que no es algo fácil...

Ya, bueno. No sé cómo fue esto, pero fue un momento bastante fuerte, porque que un chef tan grande te diga que eres su caballito ganador es como... ¿Hola?

¿Era una presión añadida?

No, no era una presión añadida. Era que me premiaba el trabajo que hacía.

Pensé que yo no ganaba ni de coña cuando terminamos el cocinado

¿En qué momentos del duelo final frente a Carla te veías ganador y en qué momento pensabas que podía ganar ella?

Yo en el duelo final, en el momento que podía pensar un poco, veía que estaba muy reñido. Yo pensaba que cuando Jordi me dijo con el último plato que era un 10 absoluto y todo eso pensé que me lo podía llevar, pero en ningún momento estuve seguro del todo porque Carla era una rival potente no, no lo siguiente. Y cuando ya pensé que yo no me lo llevaba ni de coña es cuando terminamos el cocinado. Pensé: "Adiós, muy buenas. Me lo he pasado muy bien, pero aquí se acabó". Para mí Carla hizo muy bien el arroz y todo, pero cuando vi el árbol ese de postre... buf.

Guillem, con el jurado de 'MasterChef Junior 9'

¿Cómo ha sido aguantar el secreto desde que acabó la grabación hasta ahora?

Aguantar el secreto ha sido complicado, porque guardar un secreto tan grande como que has ido a 'MasterChef Junior', un programa de televisión, no lo puede decir cualquiera.

Imagino que te habrán preguntado mucho tus amigos si ibas a ganar.

Sí, obviamente, pero no se podía decir.

La emisión ha sido durante las vacaciones de Navidad, pero no sé más te han ido comentando los compañeros en el cole.

Me comentaban cosas flipando al verme en la tele y todo eso. Este año me he cambiado de cole y empecé tres semanas más tarde, pero me han recibido muy bien y gente de otros cursos también flipa.

Yo pensé de mí mismo: "¡Llevas poco en la cocina y lo mucho que sabes!"

Llevas poco tiempo cocinando, algo que sorprendió puesto que otros ganadores del 'Junior' dicen que cocinan desde muy pequeños.

Sí, en mi caso fue desde el confinamiento. A mí me extrañaba mucho ganar porque había cocinado desde hacía poco. Yo he cocinado mucho porque desde el confinamiento es como si hubieran pasado 4 años para una persona que cocina un poquito, porque yo me metía en la cocina y hacía muchísimo, pensaba muchas cosas. Me presenté al concurso porque me encantaba cocinar y por eso estaba tanto tiempo en la cocina. Yo pensé de mí mismo: "¡Llevas poco en la cocina y lo mucho que sabes!".

Con las gambas como amuleto prácticamente.

Ya... Esta historia comenzó con mi abuelo. Le gustaba mucho que cocinara cosas con gambas y como siempre lo hacía me decían: "Siempre cocinando gambas, eh, gambero".

Guillem alza su trofeo de 'MasterChef Junior 9'

Y no podía faltar ese ingrediente en tu menú final.

Claro, obviamente.

Desde que se ha acabado tu paso por el concurso, ¿has seguido cocinando o quieres tomarte un descansito?

No, no, he seguido cocinando 100%.

El menú de Navidad lo elaboré yo junto a mi abuelo

Supongo que ahora la familia te pedirá que seas tú el que elabore los platos.

Sí. En Navidad ya los elaboré yo y algunos más que no me acuerdo.

¿Cuál fue tu menú de Navidad?

Fue largo porque hice muchos platos. Preparé varias tapitas y el resto lo hizo mi abuelo. Nos lo repartimos un poco porque si no habría acabado agotado.

Sigue la idea de montar un restaurante, pero con consciencia, que aún soy un niño

¿Sigues con la idea de convertirte en un gran chef montando tu propio restaurante?

Sigue la idea pero con consciencia. Lo que pienso es que aún soy un niño, estudiante de 1º de la ESO. Va a ser una idea de mayor, porque quiero serlo, pero tengo que pensar de momento en estudiar, en sacarme la ESO que me va a costar lo mío y luego haré bachillerato o iré a una escuela de cocina.

¿Ya tienes alguna idea de nombre para tu restaurante?

No, aún no tengo nombre.