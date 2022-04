Esta noticia contiene spoilers

Tras una larga espera, los espectadores pudieron comenzar a disfrutar en Netflix de todas las tramas de la quinta temporada de 'Élite' desde el 8 de abril. Esta nueva tanda de capítulos llega con la resolución de viejas cuentas pendientes, nuevos romances, conflictos y, por supuesto, la incorporación de nuevos personajes a la serie. De hecho, hemos podido ver a una figura en pantalla que ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

Guillermo Campra

Valentina Zenere y André Lamoglia llegan a Las Encinas como Isadora e Iván, dos jóvenes que irrumpen con paso firme y se convierten en protagonistas de la temporada. Además, tras el estreno, se ha confirmado otro de los fichajes. Guillermo Campra se encargaba de confirmar su incorporación a través de Instagram.

"Estoy muy feliz de anunciar por fin que aquí y así empieza mi aventura en 'Élite'. No quiero decir mucho más para que os toméis vuestro tiempo y disfrutéis de la serie como es debido", informaba a sus seguidores. El actor no ha querido revelar ningún dato más, por lo que los espectadores no conocerán a quién encarna hasta que no se adentren en los misterios de la quinta temporada.

El que dio vida a Alonso de Motalvo en 'Águila Roja' aparecía por la puerta de un aula en séptimo capítulo, para pedir un favor a Isadora. Visiblemente ilusionado y acompañado de otros dos estudiantes de Las Encinas, se acercaron: "Hola, eh, bueno, que queríamos hacerte una pregunta", comunicaba Campra. Los tres tenían la intención de conseguir entradas VIP para asistir a la discoteca ibicenca de su compañera.

¿Qué trae la quinta temporada?

FormulaTV pudo hablar con algunos de los protagonistas antes del estreno de la quinta temporada. Georgina Amorós, Cayetana en la ficción, aseguró que es una temporada "más madura que las demás". Por su parte, uno de los creadores, Jaime Vaca, aseguró que van a "llevar a los personajes a sitios donde no estábamos acostumbrados a verlos".