Los guionistas de 'La que se avecina' dan pistas sobre lo que pasará en el final de la serie

En la rueda de prensa de la presentación de la segunda parte de la undécima temporada de 'La que se avecina', los guionistas de la serie, Daniel Deorador y Araceli Álvarez dieron algunas pistas sobre lo que ocurrirá en el final de la exitosa ficción emitida en Telecinco y creada por Alberto y Laura Caballero, que también ejercen como guionistas.

Antonio Recio en 'La que se avecina'

Deorador, que también fue guionista de 'Aquí no hay quien viva', ha revelado que será "un final en consonancia con el resto de la serie". Aunque ha explicado que no lo van a revelar: "No sería un spoiler, sería el spoiler". Entre risas, su compañera Araceli Álvarez de Sotomayor ha bromeado: "Y el paro". Ambos han estallado en carcajadas para continuar diciendo que se tratará de un "final colectivo, relacionado con el conjunto de los vecinos".

Deorador y Álvarez han aludido al carácter coral de la serie y a la importancia que tiene el edificio, Mirador de Montepinar, en la trama, al que consideran también "protagonista". No obstante, han reconocido que todas las tramas individuales se cerrarán. "Es cierto que el final está bastante claro", ha asegurado Álvarez, que también ha confirmado que está escrito "en la pizarra mágica" de la sala de guionistas.

Posibilidad de crear spin-offs

Todavía no se ha confirmado que el fin de 'LQSA' llegue con la duodécima temporada, que se estrenará en 2020 y en la que ya no estará Antonio Pagudo (actor que daba vida a Javi). Aunque si llegase ese final, Álvarez explica que no le da pena que se acabe porque ella cree que "va a seguir de otra manera, se transformará". Deorador ha avivado los rumores de que los vecinos (o algunos de ellos) podrían mudarse a otro edificio y cambiar de escenario: "Muchas veces necesitas que los personajes se muevan de espacio para que se generen cosas nuevas".