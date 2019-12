Cristina Castaño denuncia una nueva estafa con su imagen: "¡Es todo mentira!"

Cristina Castaño ha vuelto a denunciar una estafa en la que utilizan su imagen modificada con Photoshop para publicitar pastillas para perder peso:"Siguen utilizando mi imagen engordada por Photoshop para vender estas pastillas "supuestamente" adelgazantes. ¡Es todo mentira! Yo no he anunciado nunca estas pastillas", informaba la actriz sobre el engaño por medio de sus redes sociales.

