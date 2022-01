La noche del sábado 29 de enero, Antena 3 celebró la final de la tercera edición de 'La Voz Senior', una cita cargada de emoción en la que la finalista Gwen Perry, miembro del equipo de David Bustamante, se alzó con la victoria frente a sus otros tres compañeros, John Romero, Lluís Navarro y José Hervin. Un triunfo que, además, suponía la segunda victoria del equipo del artista cántabro en el talent show de Atresmedia.

Gwen Perry actúa en solitario en la final de 'La Voz Senior 3'

La final arrancó con las actuaciones individuales de los ocho finalistas, dos por equipo, que habían llegado hasta la cita, tras lo cual sus respectivos coaches debían escoger cuál de ellos debían proseguir hasta la fase final de la noche. En el caso de Bustamante, el cántabro tuvo que elegir entre la la potente voz de Herminia Ruiz y la delicadeza de Perry, quien finalmente fue la afortunada tras interpretar "One moment in time", de Whitney Houston. En el caso de Niña Pastori, la artista se decantó por apostar por la continuidad de John Romer tras su versión de "You'll never walk alone" de Tom Jones, lo que dejó fuera de la competición a Montse Creus.

Jose Mercé, por su parte, escogió a Lluís Navarro, cuya interpretación de "Tutti Frutti" de Little Richard le dio al pase a la recta final frente a su compañero Carlistos de Bornos. Cerrando la ronda inicial, Antonio Orozco tuvo que elegir entre el dúo Aztlán y José Hervin, cuyas actuaciones emocionaron a su coach, que decidió escoger al segundo tras demostrar su potencia vocal con "Nessum Dorma". Con el fin de defender sus respectivas candidaturas, los cuatro finalistas actuaron junto a sus respectivos coaches: Niña Pastori y Romero cantaron "Contigo en la distancia"; Orozco y Hervin versionaron "volver", el famoso tango de Carlos Gardel; Mercé y Navarro interpretaron "Mammy Blue"; mientras que Bustamante y Perry lo dieron todo sobre el escenario con "Unchained Melody", de Righteous Brothers.

???????????? ¡¡TENEMOS GANADORA!! ????????????



???? ¡¡GWEN SE CONVIERTE EN LA MEJOR VOZ SENIOR DE NUESTRO PAÍS!! ????????



???? Un reconocimiento más que MERECIDO. ¡¡ESTAMOS EN LAS NUBES!! ?



? ¡¡GRACIAS POR SEGUIR CON NOSOTROS #LAVOZSENIORFINAL!! pic.twitter.com/zk0rdEGLX3 — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) January 29, 2022

Una ganadora con una larga carrera artística

Gwen Perry, arropada por Eva González y David Bustamante tras ganar 'La Voz Senior'

La ronda de emotivas actuaciones culminó con un homenaje a los abuelos, especialmente a los de los coaches, lo que desató más de un llanto. Con los nervios y la emoción a flor de piel, Eva González procedió a anunciar cuál de los cuatro finalistas había logrado el mayor apoyo del público: Gwen Perry. La artista, con más de cincuenta años sobre los escenarios a sus espaldas, recibió la noticia entre lágrimas de alegría, al igual que Bustamante. "Estoy sin palabras, feliz, incrédula, agradecida a ese público tan bonito y a David, que ha mirado por mí", declaró la ganadora, quien ya en su etapa universitaria en Washington compartía escenarios con los Commodors o Lionel Ritchie.

Con ese punto de partida en la carrera artística de la ganadora de 'La Voz Senior 3', a los treinta años Perry dejó su país para hacerse un hueco en la música recorriendo el mundo y se estableció durante diez años en El Cairo. Allí llegó a ser reconocida como toda una estrella con el apodo de "La perla negra del Nilo", pero se vio obligada a abandonar Egipto por la situación política y pasó otra década en Italia, donde formó parte del circuito musical de jazz y blues, al mismo tiempo que trabajaba como cantante de cruceros. Fue entonces cuando conoció al amor de su vida, Miquel, con el que ahora reside en España y que le acompañó en la cita en la que se convirtió en ganadora.