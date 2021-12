La gran final de 'La Voz' consiguió cautivar al público la noche del 18 de diciembre, fue una gala muy intensa y cargada de emociones. Además, Inés Manzano consiguió convertirse en la ganadora de la edición, La noche estuvo marcada por una espectacular actuación de la mano de David Barrull y María Parrado, dos ganadores de anteriores ediciones que se unieron para sorprender a su coach, Malú. Aunque, no todo fueron alegrías para el programa musical, debido a que se echó en falta a una tercera persona, Irene Caruncho.

Irene Caruncho, cantando en 'Sálvame'

La gallega fue la ganadora de la cuarta edición del formato producido por Boomerang TV. Aun así no recibió ninguna invitación al programa, lo que la llevó a desahogarse en sus redes. La cantante, que también estuvo en el equipo de Malú, se mostró ofendida por no haber sido invitada a dicho evento: "Creo que me merezco que me avisen para este tipo de cosas", señaló.

La joven artista publicó un vídeo en su perfil en el que comentó irónicamente lo sucedido en la gala: "Muchísimas gracias 'La Voz' de Antena 3 por haber contado conmigo esta noche. La canción que habéis elegido para que cante es increíble, me he lucido muchísimo y todo el mundo se ha levantado, me ha aplaudido y me han tirado sujetadores". Por último, confesó que si la hubieran llamado habría vuelto a pisar el escenario del programa: "Me hubiera encantado muchísimo estar ahí", sentenció.

Problema con su discográfica

Tras su paso por el concurso musical, la cantante comentó que no le gustaba el disco que había grabado: "El single es una mierda. Pero puedes encontrar cosas mejores en mi canal oficial de Youtube", señaló. Dichas palabras crearon una inesperada polémica en 2017, posteriormente, la gallega explicó el motivo: "La discográfica me imponía hacer una música que no me gustaba y por principios a mí misma dije que no".