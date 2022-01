La música sigue abriéndose camino en Atresmedia de la mano de 'La Voz Senior 3', cada sábado. Una vez más, los más mayores de cada casa se atreven con un mayúsculo reto: que los coaches pulsen el botón del sillón, al tiempo que se queden prendados de sus voces. Sin embargo, este formato tiene una labor mucho más importante e ilusionante, como es homenajear a los que, sin duda, peor lo han pasado a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Rogelio, en 'La Voz Senior 3'

La tercera tanda de galas del talent producido por Boomerang TV llegó a las pantallas de Antena 3 y Atresplayer Premium durante la noche del 8 de enero, incorporando novedades en comparación a ediciones anteriores. Llegados a este punto, era necesario incluir cierta reinvención en la mecánica y el plantel de coaches, pero sin perder esa esencia tan maravillosa que desprenden los valientes que pisan el plató sin que les tiemble el pulso pese a su elevada edad.

David Bustamante y Antonio Orozco repitieron en su papel de "entrenadores", mientras que Jose Mercé debutó en el formato y Niña Pastori cambió el rol de asesora en la versión infantil por el de coach. Como siempre, la emoción y las ganas quedaron más que patentes solo con ver las audiciones a ciegas. Ya desde la propia cadena avisaron durante su presentación: "Se viven las historias más emotivas, tiernas y divertidas", con personas que "buscan una segunda oportunidad en la vida".

Lo cierto es que la vorágine diaria que nos impone nuestro día a día nos deja poco tiempo para apreciar todo lo que nuestros mayores han hecho por nosotros. No se puede olvidar que, para que las nuevas generaciones corran hoy, ellos tuvieron que aprender a andar. Y es que es muy cierto que ellos "nos han enseñado a medir la vida de una forma diferente, de otra manera", tal y como se aseguró desde la productora.

Durante las Audiciones a ciegas, hemos podido ver momentos del todo emocionantes y, como siempre, los presentes en plató han sido incapaces de contenerse las lágrimas. Es imposible no sentir ternura ante actuaciones como la de Rogelio, quien agradeció con el corazón en la mano "todos esos aplausos" que llegaron a emocionarle. Tan bien se lo pasó que advirtió a todos los presentes: "¡El año que viene, venimos otra vez!", aseveró sin quitarse su boina.

???? "No nos olvidemos de nuestros mayores".



El propio José Mercé hizo alarde de su verborrea y espontaneidad para declararse fan absoluto de Bernardo y su hijo. No obstante, esa devoción por el formato ya quedó más que clara desde que Atresmedia presentase la edición: "Para mí, 'La Voz Senior' es la más especial, la mejor de todas las que hay. [...] ¡Que no me quiten a mí de aquí, que yo estoy en la gloria!", aseguraba mientras el resto del equipo no podía contener la risa.

Lina Vargas también fue capaz de tocarnos el corazón con su interpretación del tema "A mi manera". Entre halagos como "¡Qué bonito, por Dios!", los espectadores nos quedamos mudos; algo similar a lo ocurrido con Gloria Fernández, quien nos dejó un momentazo de los que nos apasionan a los fanáticos de la pequeña pantalla. Temblando de nervios al final de su actuación, Bustamante corrió hacia el escenario para ayudarla; sin embargo, le confundió con David Bisbal llegando incluso a decirle que eran vecinos.

Coaches y presentadora de 'La Voz Senior 3'

Las palabras de Antonio Orozco ejemplifican a la perfección la necesidad de que los mayores sientan que forman parte de la colectividad que formamos las personas: "'La Voz Senior' es el principio de un volver a creer que nunca es tarde, en una sociedad que, lamentablemente, estigmatiza mucho". Por eso, es muy importante no dejarse llevar únicamente por la novedad y el alocado avance de las sociedades modernas. El origen es fundamental para conocerse a uno mismo y poder ver cómo nuestros abuelos hacen realidad su sueño te llena el alma.

Ellos son ternura, grandilocuencia, inocencia, pero también espontaneidad. Y es que Eva González siempre lo ha dicho: "Es la edición que más me cuesta hacer porque son los que menos caso me hacen. Salen a plató y hacen lo que les da la gana. Pasan olímpicamente de todo". Pero la verdad es que tienen todo el derecho después de las penurias que les tocó vivir en el pasado para que hoy todo sea como es. Que ninguna cadena se olvide de la importancia que tienen.

'La Voz Senior España' ha conseguido un récord

El mundo entero ha visto como 'La Voz Senior' se paseaba por diferentes cadenas de televisión, consiguiendo elevados datos de audiencia. En el caso de España, fue 2012 cuando vimos por primera vez los sillones giratorios, aunque el momento para los mayores de la casa llegó en 2019. Entonces, Antena 3 inauguró su primera edición. De todos los territorios donde se adapta el formato, nuestro país ha conseguido un récord a nivel mundial. Rogelio, el talent antes mencionado, decidió presentarse al programa con 95 años cumplidos, convirtiéndose en la persona con mayor edad que se ha subido al escenario de 'La Voz Senior' en todo el planeta.