'La Voz' de Holanda suspende sus emisiones por denuncias de acoso sexual y abuso de poder

La versión holandesa de 'La Voz' suspende sus emisiones tras recibir denuncias por presunto acoso sexual y abuso de poder por parte de uno de los miembros de su jurado. La cadena RTL decidió tomar esta decisión durante la mañana del pasado 15 de enero, poco antes de conocer la dimisión de Jeroen Rietbergen, líder del grupo musical que colabora con el programa.

Ali B., coach de 'La Voz' en Holanda

No obstante, la demanda interpuesta por el Ministerio Público no se referiría a esta persona, sino al rapero Ali B, quien lleva formando parte del jurado desde 2013, además de haber participado también en la versión infantil. Según recoge El País, el abogado de uno de los miembros del jurado ha confirmado que esta es la identidad del demandado, la cual la Fiscalía no quiso desvelar. No obstante, el agente del rapero ha afirmado la inocencia de su representado: "Ali nunca abusó de su poder y tampoco se ha comportado de forma inapropiada desde el punto de vista sexual".

La noticia salió a la luz a raíz de una investigación por parte del programa 'BOOS', emitido en BNNVARA. Tim Hofman, director del formato, aseguró que lleva desde agosto investigando lo ocurrido y que ha recibido información de distintas personas que aseguran haber sufrido un comportamiento sexualmente transgresor". Tanto RTL como ITV Studios, productora de 'La Voz', aseguran desconocer los hechos que salpican al talent show. Sin embargo, ambos han acordado iniciar una investigación para esclarecer los hechos.

La dimisión de Jeroen Rietbergen

Pese a que Jeroen Rietbergen no es el denunciado, el músico lanzó un comunicado en el que confesaba haber tenido encuentros sexuales con mujeres relacionadas con el programa. El pianista creía que se trataba de sexo consensuado, pero se plantea si pudo ejercer algún tipo de poder sobre estas mujeres, por lo que pide disculpas sobre los daños que haya podido provocar. Por otro lado, esta no es la primera vez que el jurado de 'La Voz' de Holanda se ve salpicado por situaciones de esta índole, dado que Marco Borsato, coach de 2011 a 2015, fue acusado a finales de 2021 de acoso sexual.