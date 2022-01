Nunca es tarde para triunfar sobre el escenario y así lo han demostrado los concursantes de 'La Voz Senior 2022'. Los aspirantes han luchado en los diferentes asaltos por demostrar que son los mejores del país. Tiempo después, el jurado formado por Antonio Orozco, Niña Pastori, David Bustamante y Jose Mercé y acompañado por Tomatito, Kiki Morente, Shaila Durcal y Omar Montes ha elegido a sus ocho finalistas que pasarán a la Gran Final.

Semifinal de 'La Voz Senior'

David Bustameante y Shaila Durcal han caído rendidos ante el encanto de Herminia Ruiz y la dulzura de Gwen, por lo que, pese al nivel del resto de aspirantes, ellas serán quienes puedan brillar en la siguiente prueba. Jose Mercé y Omar Montes, sin embargo, se decantaron por el rock & roll de Lluís Navarro y el arte flamenco de Carlitos de Borno.

Quien no lo tuvo tan fácil a la hora de escoger finalistas fueron Antonio Orozco y Tomatito, aunque finalmente se decantaron por las impresionantes actuaciones de José Hervín y Aztlán. Por su parte, Niña Pastori y Kiki Morente se decantaron por los clásicos y eligieron para quedarse en su equipo a Montsé Creus que interpretó "Woman in Love" de Barbara Streisand y John Romero que sorprendió a todos con su "Hey Jude" de The Beatles.

Los otros artistas que no llegan a la Gran Final.

Las plazas para la Gran Final son muy ajustadas y esto se traduce en que hay artistas que, pese a haber brillado en el escenario, no consiguen pasar a la siguiente fase. Entre ellos, Gloria Fernández, que sorprendió a todos subiendo al escenario con su hijo, Perez Reyes que animó a todo el público con su interpretación de "Una lágrima cayó en la arena" o Carmen Cuarteto que estremeció al jurado con su pasión por la música.