HBO prepara una serie sobre la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus

HBO prepara el rodaje de una miniserie sobre la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus. La cadena se basará en el libro "The First Shot (La primera vacuna)", todavía sin publicar, que está escribiendo el periodista estadounidense Brendan Borrell, según ha informado la agencia EFE.

Una investigadora del grupo de vacunas de Oxford

Adam McKay, director de "El vicio del poder" y "Ant-Man", entre otras películas, será el encargado de dirigir esta historia sobre la ardua investigación de la vacuna. "The First Shot" es un libro de no ficción del que todavía se desconocen detalles. Sin embargo, la simple idea ha seducido a los responsables de contenido del gigante estadounidense.

"Estoy escribiendo un libro de no ficción sobre la carrera mundial por la vacuna contra el coronavirus, las compañías que arriesgan todo para ganarlo, la ciencia fascinante y a veces sorprendente en la que se basa, y los desafíos que se presentan en torno al acceso y la seguridad", afirma Brendan Borrell como breve anticipo.

Más proyectos con HBO

No es la primera vez que Adam McKay firma un proyecto con HBO. El director tiene sobre la mesa una serie sobre Los Angeles Lakers en los años 80, otra sobre Jeffrey Epstein y una adaptación a formato de serie estadounidense de la cinta surcoreana "Parásitos". McKay obtuvo el Oscar al mejor guion original por "La gran apuesta" en 2015.