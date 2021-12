199

Tráiler de 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty', el drama deportivo de HBO

John C. Reilly y Quincy Isaiah encabezan el elenco de 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty', que llega en marzo a HBO.

HBO salta a la pista de baloncesto con 'Winning Time', su serie sobre el periodo de apogeo de Los Angeles Lakers en la década de los ochenta. El proyecto, que permanecía sin título hasta ahora, lleva como subtítulo 'The Rise Of The Lakers Dynasty', evidenciando lo que ya comentaba su cocreador, Max Borenstein, hace unos meses a Collider: "En cierta medida, de manera estructural, se asemeja a 'The Crown'. Es la historia de una dinastía. Es la historia de una dinastía estadounidense". Los integrantes de esa dinastía son Magic Johnson, Jerry West, Paul Westhead o Kareem Abdul-Jabbar, que marcaron una era dentro y fuera de la cancha. El primer avance de la ficción, cuya primera temporada constará de diez episodios, presenta a cada uno de sus protagonistas haciendo gala de un logrado estilo visual ochentero. Uno de los principales responsables tras las cámaras es el director y productor ejecutivo Adam McKay, que vuelve a colaborar con HBO tras el gran éxito de 'Succession'. El reparto está compuesto por Quincy Isaiah, John C. Reilly, Adrien Brody, Jason Segel, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Julianne Nicholson, Tamera Tomakili, Tracy Letts o Sally Field. 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' se estrena en HBO en algún momento de marzo, por lo que ese mismo mes llegará a España de la mano de HBO Max.

