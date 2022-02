HBO arrancará su segunda oleada de estrenos de 2022 con 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty'. Si el inicio del año ha estado marcado por títulos como 'Euphoria', 'Los Gemstone' o 'La edad dorada', la siguiente producción original de la cadena de pago en tratar de derribar la puerta será esta apuesta deportiva inspirada en el libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s".

Carteles de 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty'

Como ha confirmado HBO a través de un comunicado, 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' arrancará su emisión lineal el domingo 6 de marzo, dando el salto de manera simultánea al mundo del streaming de la mano de HBO Max. A través de ese servicio también se pondrá a disposición de los usuarios españoles, que seguramente puedan acceder al día siguiente, como suele ser habitual en sus títulos propios estadounidenses.

La serie creada por Max Borenstein ('The Terror') relata el momento de apogeo de Los Angeles Lakers en la década de los ochenta, cuando se consolidó como una de las instituciones deportivas más exitosas y populares de todos los tiempos. En ese contexto, 'Winning Time' indaga tanto en las carreras profesionales como en las vidas personales de los jugadores, así como en el papel jugado por otras figuras que pasaron a la historia del baloncesto dentro y fuera de la cancha.

Póster inmenso

Además de desvelar la fecha de estreno, HBO ha lanzado un buen puñado de pósters para presumir del llamativo y abultado elenco que ha dado vida a celebridades como Jerry Bush, Magic Johnson, Pat Riley o Jerry West. Quincy Isaiah, John C. Reilly, Jason Clarke, Adrien Brody, Jason Segel, Julianne Nicholson, Solomon Hughes y Sally Field son algunos de los componentes del reparto, que en el primer episodio ha sido dirigido por el también productor ejecutivo Adam McKay ('Succession', 'No mires arriba').