La segunda temporada de 'Euphoria' no ha dejado indiferente a nadie: rumores sobre la posible mala relación entre algunos actores y el showrunner, polémica en torno a los desnudos, etc. Además, en una entrevista reciente concedida a The Hollywood Reporter, Jacob Elordi subrayaba sus comentarios sobre los días de rodaje, asegurando que eran "días realmente largos", con jornadas de hasta 16 horas. Por ello, HBO ha querido salir al paso para acallar especulaciones.

Sydney Sweeney, en 'Euphoria'

La cadena de pago ha querido desmentir los rumores sobre un rodaje "infernal" y un ambiente de trabajo tóxico a la par que inseguro, como se aseguraba en un reportaje de The Daily Beast. Así, HBO ha emitido un comunicado: "El bienestar del elenco y el equipo en nuestras producciones es siempre una prioridad. La producción cumplió plenamente con todas las pautas de seguridad y protocolos del gremio", aseguran, como recoge Deadline.

"No es raro que las series dramáticas tengan grabaciones complejas, y los protocolos COVID agregan una capa adicional. Mantenemos una línea abierta de comunicación con todos los gremios, incluido SAG-AFTRA. Nunca se planteó ninguna investigación formal", afirmaba. Y es que, entre los rumores sobre la producción de la segunda temporada, se había señalado que la figuración había llegado a quejarse al el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) de las condiciones del rodaje.

Rumbo a la tercera temporada

La segunda entrega de 'Euphoria' ha conseguido seducir a millones de espectadores, convirtiéndose en el mayor éxito de la cadena de WarnerMedia después de 'Juego de Tronos'. Los episodios de la segunda temporada han conseguido reunir a una media de 16,3 millones de espectadores. ¿Lograrán superar estas cifras en la tercera temporada? La renovación de la serie se anunció cuando su emisión se encontraba en el ecuador.