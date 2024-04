Helena Resano regresa a 'laSexta Noticias' recuperada un mes después de su hospitalización

Por Redacción |

Helena Resano ha mejorado tras su ingreso. La presentadora, que se mantenía apartada del trabajo desde hacía semanas por recomendación médica, ha regresado a 'laSexta noticias 14h' entusiasmada y con palabras de agradecimiento para todos aquellos que le han enviado mensajes de apoyo estas semanas.

Helena Resano

Este jueves 4 de abril,de la cadena de Atresmedia, se ha producido su vuelta. La propia periodista lo ha confirmado un rato antes en sus redes sociales con una fotografía de la sede de Atresmedia que simbolizaba su regreso al trabajo tras este periodo de baja médica.

Antonio García Ferreras le ha dado paso: "Vuelve la gran Helena Resano", ha anunciado. Durante su debut, en directo, la comunicadora no ha hecho referencia a su ausencia, pero sí que se ha dirigido a los espectadores con unas palabras de cariño por el apoyo recibido durante su recuperación: "Por mi parte, gracias con mayúsculas por estar ahí".

Semanas mejorando

Ella misma confirmó que hace unas semanas sufrió una parálisis en una pierna: "Mi lado izquierdo se durmió, de cintura para abajo. Pensaba que la pierna despertaría, pero ya no salí. Los discos lumbares no eran los que me estaban paralizando esa parte. La parálisis subía hacia arriba y empezaba a afectar a la otra pierna", compartía la presentadora de laSexta.