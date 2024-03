Por Mario de Hipólito de Sande |

El jueves 14 de marzo, a través de las historias de Instagram, la presentadora de 'laSexta noticias 14h', Helena Resano, se dirigía a sus seguidores para comunicarles el motivo de su desaparición los últimos días. "El domingo estaba preparando la semana. Llena de compromisos, cursos y grabaciones que eran todo un reto. Pero la vida, tu cuerpo, tiene otros planes", relataba Resano acompañando el texto de una imagen suya en la cama del hospital.

Helena Resano posando desde Atresplayer Premium

Ante la alarma generada, la periodista relató horas más tarde, a través de su blog en Infolibre, cómo el domingo 10. Al principio, creyó que era un simple pinzamiento que se resolvería con una visita a su fisio de confianza. Pero la sorpresa llegó cuando. "La parálisis se extendía hacia arriba y comenzaba a afectar a la otra pierna", reveló.

Después de múltiples pruebas "unas más agradables que otras", Resano sigue sin un diagnóstico. "He pasado miedo. Lo admito", confesaba la periodista. A pesar de todo, tiene confianza plena en su pronta recuperación y está inmensamente agradecida con el trato que ha recibido: "Gracias inmensas a los médicos y sanitarios, por el mimo con el que me han tratado, por su esfuerzo por lograr dar con el tratamiento más rápido. Gracias a todos los que habéis estado pendientes. Espero volver enseguida".

Arropada por sus seguidores

Helena Resano ha confesado haber tenido dudas de contar públicamente todo lo que le ha sucedido. Sin embargo, el hecho de tener compromisos laborales ha hecho que no le quede otra opción que dar la noticia y lo hizo en su cuenta de Instagram, donde la publicación ha despertado muchísimos comentarios de ánimo y recomendaciones.

"Lo mío ha sido un susto, se ha quedado en eso. Y seguramente sea un aviso, un recordatorio, de que tengo que tomarme las cosas con más calma, que no soy 'superwoman', que no tengo por qué llegar a todo. Y que, si no llego, no pasa nada", aseguraba la comunicadora, abrumada por todas los mensajes que había recibido durante los últimos días.