El día que Brad Pitt confundió a Hiba Abouk con Angelina Jolie y se quedó en shock

Por Daniel Parra |

La noche del lunes 25 de marzo, 'Martínez y hermanos' emitió su cuarto programa desde que llegó a Cuatro. Dani Martínez recibió a Paco León, Leo Harlem e Hiba Abouk, y los tres contaron anécdotas personales, bailaron con el botón verbenero y participaron en distintos juegos. En un momento de la conversación, Martínez preguntó a sus invitados si les habían confundido con otro famoso, y la respuesta de Hiba Abouk sorprendió al presentador y al público presente en el plató: "Con Angelina Jolie". "Sí, lo iba a decir. Sería Angelina, a ver si dice otra, pero yo creo...", dijo Martínez.

Hiba Abouk y Angelina Jolie

"¿Dónde te pasó esto? ¿O te ha pasado varias veces?", preguntó el conductor del programa, a lo que la actriz respondió que le ha ocurrido en más ocasiones y que le sigue pasando., recordó Abouk, que dio más detalles:. "O sea que cuando te vio Brad Pitt, se le cambió la cara. No te dio tiempo no a decirle: 'No'", continuó el cómico.

La protagonista de 'Eva & Nicole' recordó cómo el actor la saludó: "No sabía quién era, pero como se había quedado en shock y se había dado cuenta de que yo me había dado cuenta de que él me estaba mirando más de la cuenta, pues entonces rompió eso diciendo: 'Hola'. Y entonces le dije: 'Hola'". Abouk aclaró que ella se encontraba en el estreno por su amiga, la actriz Li Jun Li, que trabajó en 'Babylon'. "Luego, encima, él le comentó: 'Es que se parece un montón a Angelina'. Ahí lo dejo", afirmó.

"Yo me he tomado una caña con Brad Pitt"

Después de que Hiba Abouk narrara su anécdota, Leo Harlem hizo su aportación: "Pues yo te voy a contar una cosa, yo me he tomado una caña con Brad Pitt". "Y diréis: '¿Cómo es posible? ¿En Los Ángeles? ¿En Hollywood?' No, en Valladolid", aclaró el cómico, que recordó cómo Brad Pitt fue a la localidad castellanoleonesa para el estreno en España de 'Thelma & Louis'. "Fui a un bar a tomar un peloti con un amigo y me dicen: 'Mira, ahí está el que baila la de 'Thelma & Louis'. Era un chaval jovencito, bien parecido y tal... 'Brad, Brad, aquí un amigo que trabaja en un bar aquí al lado'", rememoró Harlem, que añadió que también estuvo con Mickey Rourke cuando estrenó 'Manhattan Sur'.