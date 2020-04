La hija de Patricia Pardo se cuela en el directo de 'El programa de Ana Rosa' desde su casa

Millones de personas de nuestro país han podido mantener sus puestos laborales gracias al teletrabajo desde sus casas, aunque no es lo mismo estar en una dormitorio que en la oficina. La nueva rutina de ir de la cama al ordenador ha obligado también a adaptarse a las cadenas y, de cuando a cuando, se producen situaciones inesperadas cuando el plano personal y profesional de los rostros televisivos entran en contacto.

Así le ha ocurrido este viernes a Patricia Pardo cuando Ana Rosa Quintana conectaba con ella en directo. La periodista, confinada en su hogar desde el inicio del estado de alarma,. Al percatarse, se levantaba rápidamente y le pedía que saliese, dejando la conexión en el aire.

La hija de Patricia Pardo se cuela en 'El programa de Ana Rosa'

"Sal de aquí, cariño", se le escuchaba decir, provocando la ternura de los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa'. "¡Qué mona está Aurora!", decía la presentadora entre risas, que pasaba a recordar gazapos similares que han ocurrido en las televisiones de todo el mundo estos días. Poco después, Patricia Pardo volvía a conectar con el plató. "Os pido disculpas", decía de inmediato sobre el hecho, al que Ana Rosa restaba importancia: "¡Pero qué disculpas! Esto es lo normal".

La pequeña "quería ver la tele"

La periodista ha explicado a su jefa que, poco antes, había recibido una llamada para explicarle que tenía que dar la última hora por la que había conectado en directo. "Al salir de la habitación no me he dado cuenta de que Aurora se había colado, y ha sido al verla en plano cuando he dicho 'no puede ser'", contaba con una sonrisa. "Es lo normal, estáis en casa teletrabajando y los niños están acostumbrados a moverse por la casa tranquilamente", le excusaba Ana Rosa.

"Además, es una imagen muy tierna", añadía Quintana, asegurando que en plató les había "gustado mucho verte de mamá". "Fíjate que tenemos una cartel enorme en la puerta que dice 'prohibido, no se puede pasar, trabajo de papá y mamá', pero la pobre se acababa de despertar y se ha venido a ver la tele", terminaba de explicar Pardo en una entrañable anécdota que seguro ha despertado las risas del público del matinal.