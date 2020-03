Patricia Pardo en "cuarentena preventiva", la medida de 'El programa de AR' contra el coronavirus

La rápida propagación del coronavirus (COVID-19) en algunos territorios de nuestro país ha hecho que el Gobierno central y el de las comunidades autónomas más afectadas hayan decidido tomar importantes medidas de contención para evitar que el aumento siga siendo tan significativo como ahora en los próximos días. Entre las medidas anunciadas por el ministro de Sanidad Salvador Illa se encontraban la suspensión total de todo tipo de actividad en centros educativos o el aumento del teletrabajo en las empresas que pudiesen optar a este tipo de práctica laboral. El objetivo en todo momento es intentar frenar la expansión del virus en lugares como los mencionados anteriormente.

Patricia Pardo

Pues bien, estas medidas tomadas por ejemplo en la Comunidad de Madrid están también afectando a los formatos de televisión que se producen en esa comunidad autónoma, como es el caso de 'El programa de Ana Rosa'. La propia Ana Rosa Quintana ha sido la encargada de explicarlo al arrancar la edición de este miércoles 11 de marzo. La periodista ha explicado que "como ocurre en toda la sociedad hemos intentado, primero beneficiar a los padres y madres que no tenían con quién dejar a sus hijos. Y segundo, cuidar la salud de los que trabajan en este programa". La presentadora ha recordado que además, "desde ayer en el programa no hay público (...) viene mucha gente mayor, están todos muy juntos y queríamos evitar cualquier tipo de riesgo".

Teletrabajo y apoyo a los padres de familia

Ana Rosa ha seguido contando que un tercio de la redacción se encuentra en sus respectivos hogares ya que estos se han acogido al teletrabajo solicitado por el Gobierno central días atrás y que Unicorn Content ha decidido aplicar desde este mismo miércoles 11 de febrero. "Muchos de ellos están cuidando a sus familiares en casa y están allí por si alguno de nosotros nos pusiésemos malitos", ha explicado Ana Rosa Quintana. Esta medida por tanto va a permitir a los responsables del formato contar con personas protegidas en el caso que alguno de los miembros del equipo que se encuentra en redacción se ponga enfermo. Entre ellos se encuentra a día de hoy Patricia Pardo, que está en "cuarentena preventiva" en su hogar por ese motivo.

"Ella estará 14 días resguardada en casa de forma preventiva (...) es la encargada de sustituirme cuando yo no estoy o me voy de vacaciones, y está en su hogar para poder estar sana en el caso que me pasase algo a mí y no pudiese acudir al programa", ha seguido contando Ana Rosa, dejando claro que "si me diese la tos o la alergía y no pudiese venir, ella estará para sustituirme". De esta forma, queda claro que Patricia Pardo está totalmente sana y el objetivo de esta medida es únicamente protegerla y garantizar que el formato sí contará con su presentadora sustituta en caso de que Ana Rosa Quintana tenga problemas de salud en los próximos días.