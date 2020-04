Ana Rosa Quintana responde a la polémica de los test de coronavirus: "Se nos ha desacreditado mucho"

Ana Rosa Quintana ha decidido contestar a la gran polémica generada a raíz de su entrevista a Francesc Maristany, presidente del Grupo Met, en la que aseguraba que, a través de un acuerdo con la plataforma Monde B2B, era capaz de hacer llegar a España test de coronavirus rápidos, fiables y muy numerosos. El empresario afirmaba que podía conseguir un millón de pruebas semanales de tipo PCR y 200.000 semanales de tipo antígeno con una fiabilidad del 95% y obtención de resultados en unas cuatro o cinco horas.

Ante tal información, la pregunta de la periodista era clara:Días después, ' El programa de Ana Rosa ' recogía que el Ejecutivo negaba hacer recibido cualquier notificación de esta empresa. "La entrevista desató una gran polémica porque redes sociales y partidos políticos se hicieron eco de ella", explicaba la periodista este lunes,

Ana Rosa Quintana responde a la polémica de Grup Met

La periodista daba paso a un vídeo en el que el programa afirma haber tenido acceso a la respuesta obtenida por Maristany el 30 de marzo, un "mail del departamento de Comunicación con los Ciudadanos, que depende del Gabinete de la Presidencia del Gobierno". En el mensaje se le indicaba que trasladase su oferta a Sanidad, petición que el empresario remitió a Monde B2B. "Esta realizó los trámites pero, hasta el momento, no ha obtenido respuesta", añadía el vídeo.

El presidente de Grupo Met insiste en que su acuerdo con Monde B2B es puramente logístico y que él se limitó a ofrecer los servicios de la plataforma a Moncloa ante la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país. "Ya no es mi responsabilidad", defiende tras haber intentado tender puentes de contacto: "Es tan fácil como decir que no han contactado porque no les interesaba, porque ya lo tenían cubierto, porque no creían que fuese una información fiable...", elucubra, intentando desmarcarse del acuerdo.

Ana Rosa: "Se nos ha intentado desacreditar"

Tras la emisión de este vídeo, Ana Rosa Quintana se ha mostrado firme en acabar con toda clase de habladurías sobre la posible compra de estos test de coronavirus. "Esto ya dependerá de a quien le llegue esta información", reivindicaba, añadiendo que las autoridades competentes serán quienes decidan "si le parece bien o mal, si los test los analizan o no, si se lo creen, si no...". "Yo creo que ya está absolutamente todo aclarado", reafirmaba.

La periodista hacía un visible ejercicio de contención para seguir abordando un tema que le ha valido muchas críticas en los últimos días. "Voy a dejarlo. No liemos más, si es que da igual, ya está", decía a cámara, casi como convenciéndose a si misma, sin poder evitar dar una última puntada: "Se ha empleado mucho tiempo y esfuerzo en desacreditar a este programa, pues ya está todo clarito".