Antena 3 presenta 'La Voz Kids 2024', copiando la dinámica de 'La Voz' para convertirse en un formato "gemelo"

Rubén Rodríguez Tapiador

Antena 3 está a punto de estrenar la novena edición de la 'La Voz Kids', la versión infantil de la que viene siendo una de las apuestas más exitosas de su parrilla de programación. Aunque la presentación se hizo con bastante antelación (en noviembre), FormulaTV estuvo presente para conocer todos los detalles de lo que está por llegar a partir de este sábado 13 de abril. Una de las sorpresas de esta temporada es el debut de Lola Índigo como coach, aunque ya cuenta con cierta experiencia tras sus participaciones como asesora.

Rosario Flores y Lola Índigo en 'La Voz'

que llega con una gran cantidad de novedades. La Voz ' convirtiéndose en un formato "gemelo", estructuralmente hablando., ya que, tal y como ha confirmado Encarna Pardo, directora de entretenimiento de Boomerang TV,

Sin embargo, en esta novena edición del programa presentado por Eva González sí que ha existido una mínima diferencia con la versión de los adultos. Durante las rondas del concurso, ninguno de los aspirantes podrá irse del programa solo, siempre se deberá ir con él algún compañero más. Por otro lado, el talent de Antena 3 va a incluir el Superbloqueo, una novedad que ha estrenado la versión de adultos en el 2023 y que a Melendi le ha gustado tenerla.

Melendi y David Bisbal en 'La Voz'

El programa cuenta con aspirantes de 10 nacionalidades distintas

En esta temporada, los 4 coaches buscarán hacerse con la mejor voz infantil de España después de que el programa haya recibido 6.000 candidaturas. Además, a 'La Voz Kids 2024' se han presentado niños de 10 nacionalidades diferentes mostrando diversas formas de entender la vida. "Evidentemente tienes que completar el mejor equipo posible, pero aunque tengas el mejor equipo si no tienes la voz no vas a hacer nada", ha confirmado David Bisbal revelando que ellos no se preparan ningún tipo de estrategia y que se dejan llevar por lo que sienten.