Por Beatriz Prieto |

La segunda gala de 'Tu cara me suena 11' contó la noche del viernes 18 de abril con la presencia de Daniel Diges. El madrileño fue imitado por Miguel Lago, a quien acompañó en el escenario cantando el eurovisivo tema "Algo pequeñito", lo que dio pie a que el humorista estuviera al borde del llanto al hablar de su estrecha amistad. Con ese ambiente, Lolita Flores aprovechó para sincerarse con Lago sobre los prejuicios que había tenido con él antes del concurso.

Miguel Lago, emocionado al hablar de su amistad con Daniel Diges en 'Tu cara me suena 11'

, comentó de Lago un sorprendido Manel Fuentes , cuando el humorista y Diges terminaron su actuación. "Porque es muy bonita la canción, tiene mucha alma y porque", confesó Lago. Animado por el presentador, el gallego explicó que "nuestros caminos se cruzaron de una manera azarosa, por amigos comunes, y cuando ya vamos teniendo una edad,".

"Entonces, encontrarlo a él, a su esposa, a sus hijos y ver cómo juegan con los míos... es que lo quiero mucho", declaró el concursante, al borde del llanto, antes de compartir un cariñoso abrazo con un también emocionado Diges. De hecho, las lágrimas de Lago contagiaron también a algunos de los presentes, entre ellos Lolita, quien tomó entonces la palabra: "Me he emocionado con lo que has dicho de Dani y de tus hijos y de su familia. Porque para mí mi familia es lo más importante del mundo y creo que alguien como tú, tan grande, no tan pequeñito, me ha llegado al corazón".

"No daba por ti un duro"

Sin embargo, la jueza enseguida asestó un palo a Lago: "Te lo tengo que confesar Miguel: yo no daba por ti un duro". "Me gusta que empieza siempre con una hostia en la cara y luego ya...", bromeó el aludido, tras lo cual Lolita reconoció que "te veo así en televisión en otros programas y yo decía: 'Este tío va de sobrado'". "Te lo digo en serio", recalcó la madrileña.

A pesar de que Lago trataba de poner un toque de humor al señalar que "de sobrado va el que no puede", Lolita mantuvo su tono: "Miguel, te lo estoy diciendo de corazón: la primera gala ya me sorprendiste por tu humildad, por tu simpatía y tu saber estar". Unas palabras que la jueza remató al admitir que en esa segunda gala "me tengo que quitar el sombrero, pedirte perdón por opinar de ti sin conocerte y ahora te digo que no has estado chiquitito, has estado inmenso".