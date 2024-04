Por Beatriz Prieto |

'Tu cara me suena 11' cerró su segunda gala la madrugada del sábado 19 de abril con la coronación de un nuevo ganador tras la victoria de Julia Medina en la gala inaugural. En esta ocasión, David Bustamante se alzó como vencedor tras cerrar la cita con su imitación de Nino Bravo y "Mi tierra", con la que conquistó a público y jurado por igual.

David Bustamante imita a Nino Bravo en la segunda gala de 'Tu cara me suena 11'

Al ser el último en actuar, Bustamante pudo charlar a solas con Manel Fuentes , quien señaló del mítico artista valenciano que era "una de las mejores voces de España"., apostó el presentador. "A veces puede parecer que es más fácil para un cantante, pero", coincidió el cántabro.

De hecho, el concursante admitió era "bastante complicado" imitar las características de Nino, "porque cuando a uno le cuesta, y más en una canción con esta tesitura, tiende a utilizar las herramientas que le salvan, y es un ejercicio bastante duro". "Intentaré que cierren los ojos y escuchen a Nino Bravo", se comprometió Bustamante, algo que cumplió con creces con una actuación que dedicó "a mis padres" y desató las lágrimas de Chenoa, quien le dedicó unas bonitas palabras en las que recordó sus inicios juntos en 'Operación Triunfo'.

"Nos das mucho caché"

"David, te doy las gracias, de verdad, porque tú eres una estrella de la canción", declaró por su parte Carlos Latre, quien elogió de Bustamante que "hoy hayas cambiado tu propia voz absolutamente" y "que lo hayas disfrutado". "Al principio lo estabas controlando, pero luego te has dejado ir, lo has controlado al máximo y es cuando lo has dado todo", valoró el juez, "muy orgulloso de que estés aquí, estoy muy orgulloso de ti y te doy la enhorabuena".

Con ese precedente, Bustamante acabó cosechando tres doces y un once de Àngel Llàcer que lo llevaron a la cabeza de la clasificación. "Bustamante es mucho Bustamante. Ese doce merecidísimo", alabó Chenoa. Latre tomó entonces de nuevo la palabra para apuntar que la presencia del cántabro "haciendo lo que hace y haciendo lo que ha hecho esta noche, nos da mucho caché. Y mola muchísimo y te damos las gracias por haber jugado tanto". Unas alabanzas que se vieron reforzadas por el veredicto del público, que le otorgó el doce que trajo consigo la primera victoria en el talent para Bustamante.