Himar González comenta su mejoría en el hospital: "Por primera vez me he podido levantar de la cama"

Ha pasado una semana desde que Himar González anunciase que se encontraba en el hospital por un problema de salud. La presentadora de 'El Tiempo' en Antena 3 realizó una publicación en su cuenta de Instagram para contar cuáles eran los motivos por los que llevaba unos días sin aparecer en la pequeña pantalla y calmar a aquellos que se habían dado cuenta de su ausencia. Sin embargo, la fotografía que compartió la meteoróloga preocupó más de lo esperado. Por ello, ha vuelto a subir un post informando de cómo se encuentra después de varios días siendo tratada de su dolencia.

Himar González durante una visita a 'El Hormiguero'

La presentadora ha sido más precavida en esta ocasión y no se ha realizado ningún selfie tumbada en la cama ni que muestre su cansancio. González ha publicado el 6 de diciembre una imagen suya de pie utilizando el reflejo de una ventana que muestra la calle muy iluminada por el sol. La fotografía está acompañada de un largo mensaje donde la canaria ha querido agradecer a todas aquellas personas que se han preocupado por ella: "No es la foto del año... pero para mí tiene un significado especial porque va dedicada a vosotros", comenzaba la conductora de 'El Tiempo' en 'Antena 3 noticias fin de semana'.

"Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas y con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimo, positividad, fortaleza...", informaba, afirmando que ya se encuentra mejor de la patología que se le había complicado y que no tiene nada que ver con el Covid-19. "Todo va saliendo bien. Ya queda menos y el sol espera ahí fuera", transmite con esperanza González, que ya explicó en la anterior publicación que por suerte los médicos habían cogido a tiempo la enfermedad que le está dando problemas.

"Nunca imaginé tantísimo cariño"

Los espectadores de Antena 3 no están nada acostumbrados a ver a Himar González con tan pocas energías, teniendo en cuenta que en su cuenta de Instagram también ha transmitido siempre una imagen deportiva y positiva. Por ese motivo, su anterior publicación incrementó la preocupación por su estado de salud y esto hizo que la presentadora recibiese el doble de cariño y apoyo por parte de sus 41.000 seguidores, algo que ha querido agradecer especialmente en el post que publicó recientemente: "Os iba leyendo poco a poco, a sorbos, dosificando mis fuerzas y vuestras calurosas palabras. Me emocionaba con vuestros abrazos envueltos en tiernas y elocuentes expresiones. Poesía para mi alma y para mí cuerpo. Gracias por hacerme sentir tan acompañada en cada momento. Nunca imaginé tantísimo cariño. Un millón de gracias. Sois oro y yo muy afortunada".