Himar González revela el motivo de su paso por el hospital: "Las enfermedades silenciosas son las peores"

Hace unas semanas, Himar González preocupaba a todos sus seguidores con una fotografía en la que explicaba que estaba ingresada por una patología distinta al Covid-19. La presentadora de 'El Tiempo' en 'Antena 3 noticias fin de semana' ha confesado ahora cuál fue el motivo de su ingreso: una enfermedad silenciosa que, en su opinión, "son las peores" porque "cuando te empiezas a dar cuenta, puede ser tarde".

La meteoróloga ha explicado a ¡Hola! que sufrió "una infección muy grave" en la sangre provocada por una bacteria. "Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí...", ha contado la canaria, que ha estado 11 días ingresada y que ahora continúa con su recuperación desde casa.

El primer síntoma que puso sobre alerta a González fue una fiebre altísima, superior a los 40 grados. Tras realizarse una PCR y descubrir que no tenía el coronavirus, la meteoróloga decidió ir a urgencias porque la fiebre no remitía. Tras su paso por el hospital, la canaria se encuentra "bastante bien", pero tendrá que seguir con el tratamiento y realizarse pruebas periódicas.

Abrumada por los mensajes de apoyo

González ha contado también que no esperaba que la noticia tuviera "tanto impacto" y que le ha sorprendido recibir tantos mensajes de apoyo, que le han ayudado "en las noches de soledad" durante su estancia en el hospital. "Me han escrito desde pequeños hasta mayores. Cada uno de los miles de mensajes recibidos han sido especiales para mí", ha confesado la meteoróloga, que ha "llorado de emoción" con algunos de ellos. "Me hacían sentir afortunada, querida y acompañada en todo momento", ha asegurado la presentadora.