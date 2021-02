'House of the Dragon' contará con el compositor de 'Juego de Tronos'

A la "Canción de hielo y fuego" de George R.R. Martin todavía le quedan muchas notas por tocar en HBO. Con el controvertido desenlace de 'Juego de Tronos' a una distancia más que prudencial, la cadena de pago ya está desarrollando 'House of the Dragon', la precuela con la que tratará de revivir su mayor fenómeno hasta la fecha. ¿Y cómo consigues emular un éxito? Pues rodeándote de la gente que ayudó a darle forma.

Los Targaryen protagonizarán 'House of the Dragon'

La nueva serie ha sido creada por el propio Martin junto a Ryan Condal, que compartirá la labor de showrunner con Miguel Sapochnik, el director detrás de momentos tan icónicos de la ficción original como la Batalla de los Bastardos o la de Invernalia. A este equipo creativo se ha sumado ahora otro nombre consolidado en la saga, el compositor Ramin Djawadi, responsable de la indeleble música de cabecera de 'Juego de Tronos', que estuvo implicado en las ocho temporadas de la serie.

En su currículum también aparecen otros títulos tan relevantes como 'Westworld', 'Jack Ryan' y 'Prison Break', a los que se sumará próximamente 'House of the Dragon', cuya primera temporada contará con diez episodios que se estrenarán en 2022. Por el momento no se ha confirmado una fecha más concreta, pero sí que estará ambientada 300 años antes que 'Juego de Tronos' y que pondrá el foco sobre los Targaryen.

Un universo que no para de crecer

En las últimas semanas han salido a la luz otros proyectos que podrían expandir la franquicia. El primero sería una adaptación de los "Cuentos de Dunk y Egg" y el segundo una ficción animada para HBO Max. No obstante, ambos títulos estarían en un estado embrionario, por lo que habrá que esperar para saber más de ellos. De la misma manera, Martin ha confirmado recientemente que todavía no va a fijar una fecha para el lanzamiento de "Vientos de invierno", la sexta novela de la saga literaria, pero ha tratado de esperanzar a los fans apuntando que durante 2020 ha escrito "cientos de páginas".