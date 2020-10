Paddy Considine ficha por 'House of the Dragon', la precuela de 'Juego de Tronos', para ser Viserys Targaryen

Aunque 'Juego de Tronos' se despidió de la audiencia el 19 de mayo de 2019, su universo seguirá expandiéndose en HBO con 'House of the Dragon'. La precuela, que contará con una primera temporada de 10 capítulos, abordará la historia de la dinastía Targaryen 300 años antes de que conociésemos a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Paddy Considine

Pero, después del polémico desenlace de la serie original, HBO ha decidido tomarse con calma la gestación de este proyecto que no llegará hasta 2022. Por el momento, la serie se encuentra en proceso de casting para encontrar a su reparto que ya tiene un primer miembro confirmado. Según avanza The Hollywood Reporter, Paddy Considine ficha por 'House of the Dragon' para dar vida al rey Viserys Targaryen.

El actor británico cuenta con experiencia en proyectos destinados a la pequeña pantalla, con títulos como 'El visitante', 'Peaky Blinders' o la tv movie 'Red Riding: The Year of Our Lord 1980'. Ahora se sumerge en el universo de 'Game of Thrones' encarnando a un hombre encantador y decente que desea mantener el legado de su abuelo como sucesor al trono. Pero, no siempre los grandes hombres acaban siendo grandes reyes.

Así será la precuela

Creada por George R.R. Martin y Ryan Condal, 'House of the Dragon' profundizará en la historia de la Casa Targaryen con sus conflictos tanto internos como externos para mantenerse en el trono. Evidentemente, no faltarán las conspiraciones y algunos de los eventos ya conocidos por los fans más expertos en el universo literario de 'Juego de Tronos'.