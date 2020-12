La precuela de 'Juego de Tronos', 'House of the Dragon', se estrenará en 2022

El retorno de 'Juego de Tronos' ya es una realidad, más o menos, tangible. Tras cancelar la precuela protagonizada por Naomi Watts, cuyo piloto no cuajó entre los ejecutivos de HBO, 'House of the Dragon' recibió luz verde directamente, con George R.R. Martin avalando el proyecto. Desde que se oficializara el encargo en octubre de 2019, la serie ha mantenido un perfil bajo, hasta que recientemente ha confirmado su reparto, y ahora WarnerMedia ha anunciado para cuándo podemos esperarla.

La dinastía Targaryen protagonizará 'House of the Dragon'

El conglomerado de comunicación estadounidense ha publicado una promo que detalla lo que se podrá ver en HBO Max tanto en 2021 como más adelante. Tras hacer hincapié en títulos como "Wonder Woman 1984", el regreso de 'Succession' o 'Euphoria', y mostrar las primeras imágenes de 'The Nevers', 'Mare of Easttown' y del reboot de 'Gossip Girl', el spot de la plataforma ha finalizado con un golpe de efecto: 'House of the Dragon' se estrenará en 2022.

Con esta revelación se confirman las pretensiones que Casey Bloys, presidente de Programación de HBO, auguraba a comienzos de 2020 en el tour de prensa de la Television Critics Association: "Mi estimación es que llegará en algún momento de 2022." Para cumplir con ese plazo, la ficción creada por Martin y Ryan Condal arrancará su rodaje en los próximos meses, con el propio Condal y Miguel Sapochnik ejerciendo de showrunners.

Un elenco a la altura

'House of the Dragon' estará ambientada trescientos años antes de los eventos mostrados en 'Juego de Tronos', y tomará como referencia "Fuego y sangre", el enciclopédico repaso histórico de Martin sobre la Casa Targaryen. Por lo tanto, la serie ahondará en los antepasados de Daenerys, que serán interpretados por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D'Arcy, que encarnarán a Viserys Targaryen, Daemon Targaryen, Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen, según Deadline.