Primer vistazo a los dragones de 'House of the Dragon', la precuela de 'Juego de Tronos'

La locura desatada por el desenlace de 'Juego de Tronos' dio paso a una necesaria etapa de barbecho. Aunque los planes de HBO pasaban por retomar su mayor fenómeno mucho antes, con esa precuela protagonizada por Naomi Watts que acabó siendo cancelada, finalmente han apostado por tomárselo con más calma para que el nuevo proyecto, 'House of the Dragon', no se sienta demasiado apresurado. Y tras una prolongada espera, finalmente podemos ver los primeros artes conceptuales de la serie.

Diseño de uno de los dragones de 'House of the Dragon'

En estos primeros diseños se muestra a los personajes que dan título a la nueva serie, los dragones, que probablemente tendrán una relevancia aún mayor que en su predecesora. Al fin y al cabo, 'House of the Dragon' está centrada en la familia Targaryen y su dominio de Poniente. Por el momento, entre las filas de su elenco tan solo nos encontramos con Paddy Considine, que dará vida a Viserys Targaryen, un rey que tratará de expandir el legado de su apellido 300 años antes de lo mostrado en 'Juego de Tronos'.

Las primeras imágenes han sido compartidas a través de un comunicado firmado por Jason Kilar, CEO de WarnerMedia, en el que también se indica que el rodaje de la serie comenzará en "unos pocos meses". A diferencia de la precuela que fue cancelada tras el rodaje de su piloto de prueba, 'House of the Dragon' ha recibido luz verde para desarrollar una temporada completa de diez episodios, que ha sido desarrollada por Miguel Sapochnik, Ryan Condal y el propio George R.R. Martin.

Arte conceptual de 'House of the Dragon'

Jornada de inflexión

Con ese comunicado, WarnerMedia también ha anunciado cambios relevantes de cara a potenciar HBO Max, la plataforma de streaming que se lanzó en mayo. Entre esas medidas están la actualización de las divisiones europeas, que todavía operan bajo el nombre de HBO, y la decisión de estrenar simultáneamente, aunque durante un tiempo limitado, las películas originales de Warner, como "Matrix 4" o "Dune", en el servicio digital.