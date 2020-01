'House of the Dragon': HBO planea estrenar la precuela de 'Juego de Tronos' en 2022

Durante su paso por el tour de prensa de la Television Critics Association, HBO ha presentado su prometedor futuro, plagado de títulos de todo tipo con los que pretende mantener el prestigio de su marca. Además de presentar las ficciones que vertebrarán su programación a lo largo de los próximos meses, la cadena de pago ha tenido tiempo para ofrecer novedades sobre el desarrollo de 'House of the Dragon', la precuela de 'Juego de Tronos', aventurándose incluso a estimar cuándo podremos verla.

Emilia Clarke en la temporada final de 'Juego de Tronos'

"Mi estimación es que llegará en algún momento de 2022," afirmaba Casey Bloys, presidente de Programación de HBO, asegurando que los guionistas han empezado a trabajar hace poco en el proyecto, el cual define como "grande y complicado". Por lo tanto, todavía queda un largo proceso por delante hasta que veamos a los Targaryen de nuevo en nuestras pantallas, como recoge Deadline.

El equipo de guion está supervisado por Ryan Condal y el propio George R.R. Martin y partirá de la novela "Fuego y sangre" para explorar a los antepasados de Daenerys 300 años antes de los eventos plasmados en 'Juego de Tronos'. Ahora mismo, esta precuela es la prioridad de HBO en lo que respecta al universo fantástico de Martin, como afirmaba Bloys: "No hay otras luces verdes ni nada por el estilo. En algún momento, quién sabe, pero no hay planes inmediatos. Nos estamos centrando en 'House of the Dragon'."

Piloto fracasado

'House of the Dragon' es el segundo intento de HBO por revivir la saga que tantas alegrías le ha dado durante los últimos años. El primero fue otra precuela, la protagonizada por Naomi Watts, cuyo piloto no salió adelante y terminó por ser cancelado. "En el desarrollo de pilotos, a veces las cosas salen bien, y otras no," reflexionaba Boys, considerando que no tener material literario como referencia terminó por lastrar al proyecto, aunque reconoce el esfuerzo depositado en el intento: "Creo que Jane [Goldman] hizo un trabajo maravilloso, era un gran desafío, y no hay algo concreto que pueda señalar y decir que no funcionara, sino que en conjunto no estaba cohesionado del todo."