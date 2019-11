Hugo recrimina a Adara que se junte con el grupo mayoritario y ella termina llorando

La casa de 'Gran Hermano VIP' vuelve a estar ardiendo con el regreso de Hugo Castejón, y es que esta vez, a pesar de lo que se podría pensar, el cantante ha arremetido contra el único apoyo que tiene dentro de la vivienda situada en Guadalix de la Sierra: su amiga Adara Molinero.

Hugo se enfrenta a Adara

En este caso ha sido por las amistades que tiene la joven madrileña en su concurso, y es que tras la salida del Maestro Joao, la muchacha se ha unido más al grupo mayoritario, hablando con todos sus compañeros de una forma normal, y eso no ha sentado demasiado bien a su "amigo".

Hugo está haciéndose la víctima a costa de Adara o me lo parece a mí?

Adara simplemente intentaba que no hubiese más peleas y Hugo le recrimina esto #GHVIP15N pic.twitter.com/Pnn0NSwLlc — IVÁN ? (@Ivanyanoviene) 15 de noviembre de 2019

"No voy a entrar en tu juego"

Castejón la ha llevado al baño para recriminarle que "no tiene sentido que estés hablando con la gente y que después digas que no hablas conmigo", a lo que Adara ha respondido que "quieres hacer ver que estás solo y que yo no quiero estar contigo. He estado contigo, si te has sentido solo, es tu problema. Tienes un problema de que yo hable con la gente y yo hablo con todo el mundo".

Además, la expareja de Pol Badía ha asegurado que "no voy a entrar en tu juego", añadiendo también que "si querías alejarte de mí, dilo clarito". En ese momento, la chica ha abandonado la estancia y se ha marchado a llorar a la habitación, afirmando que "estoy hasta los putos cojones ya".