Joao, sorprendido al ver sus conversaciones íntimas con Adara 'GH VIP 7': "Ha sido ninguneada por Hugo"

La noche del jueves 14 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que el Maestro Joao se convirtió en el noveno expulsado de la edición frente a su compañera y amiga Adara Molinero. Una ocasión que el programa aprovechó no solo para ponerlo frente a sus dos "amores", Pol Badía y Alberto, sino también para desvelar ante él, el hecho de que sus conversaciones íntimas con Adara en el confesionario habían sido grabadas en todo momento.

Joao, sorprendido en 'GH VIP 7' con la emisión de sus conversaciones con Adara

La entrevista en plató arrancó cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó al vidente qué había entre Adara y Gianmarco Onestini, allí presente. "Es una amistad que dentro de 'Gran hermano' se lleva a límites insospechados", afirmó el expulsado, desatando carcajadas entre el público, antes de opinar que no le correspondía hablar "de la vida de nadie". "Lo que habéis largado Adara y tú en ese rincón del confesionario. Lo hemos visto y hemos oído absolutamente todo. También el momento en el que Adara confeso que estaba enamorada", señaló entonces el presentador, ante un perplejo Joao, que se mostró aún más sorprendido al descubrir las declaraciones habían salido a la luz. "Yo no oí nada", bromeó el exconcursante, con una sonrisa.

"Yo pensaba que la gente creería que estaba liado conmigo", se mofó Joao, hablando del italiano. "¿No está el marido de Adara? Es que me da mucho miedo", reconoció el vidente, tras ver nuevas imágenes, momento en el que Jorge Javier desveló que Hugo Sierra había "dado por rota la relación". "Se ha oído lo que ha dicho Adara y yo estoy con ella. Creo en lo que ella me ha dicho y creo que ha sido ninguneada en una relación, que no se ha sentido viva, amada ni comprendida", declaró el vidente, quien defendió la relación entre su compañera y Gianmarco. "Ella ha callado mucho. Para mí es una chica que ha sufrido y que quiere luchar por su hijo. Tiene derecho a recomponer su vida", aseguró el exconcursante, que recibió el agradecimiento de Elena, madre de Adara, por el cariño hacia su hija aunque también algún reproche por actuar como Celestino entre la concursante y el italiano.

"No le voy a poner verde"

Joao y Jorge Javier durante la entrevista en la Gala 11 de 'gH VIP 7'

"Yo he sacado más flores de las que he metido", defendió Joao, quien añadió que se había metido "en medio" de Adara y Gianmarco para evitar ciertas situaciones. "Ni el amor ni el miedo pueden decir cuando viene ni cuando va", declaró el concursante, antes de opinar que, con o sin su intervención, ese tren no lo paraba nadie. Jorge Javier mencionó entonces la entrevista de Hugo, donde calificó al vidente de "mala persona" y "mala influencia" para Adara. "Los sentimientos de Adara han crecido en ella, nadie puede provocarlos", replicó Joao, antes de señalar que esperaba que le hubieran "pagado bien por eso", ya que Molinero había afirmado que Hugo no quería trabajar.

"No le conozco, así que no le voy a poder verde. Ya le ha puesto verde alguien que sí lo conoce y ha sufrido", añadió el exconcursante, momento en el que el presentador le desveló que Sierra había afirmado que lo iba a demandar. "Está en todo su derecho de hacer demandas, pero estoy esperando a ver qué pone de texto, porque me crea mucha curiosidad", declaró Joao, relajado, que se defendió asegurando que lo que salía en el vídeo se lo había contado Molinero. "Adara es una chica que es para unas cosas una mujer muy madura y para otras una niña. Es divertida, alocada, fantástica y no la come el coco nadie", aseguró el vidente cuando el presentador mencionó que, según Hugo, la concursante era una súbdita de Joao y Gianmarco que había perdido su carácter. "Ella no ha hecho nada malo. Es una madre que está trabajando ahí con su hijo. No ha hecho nada indecente ni amoral", concluyó el expulsado, cuando Jorge Javier hizo referencia a la posible lucha por la custodia entre Hugo y Adara.