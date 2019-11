El tenso encuentro del triángulo amoroso de Joao en 'GH VIP 7': "Me estoy mordiendo la lengua"

*En elaboración

La noche del jueves 14 de noviembre, ' GH VIP 7 ' alcanzó su Gala 11 en Telecinco, con Adara Molinero y el Maestro Joao como nominados en la palestra, antes de que el vidente se convirtiera en el expulsado de la noche. Una decisión de la audiencia tras la cual

Alberto, el Maestro Joao y Pol Badía, reunidos en la Gala 11 de 'GH VIP 7'

El expulsado se encontró primero con Badía, ante el que recalcó que le había hecho "mucho daño" su alegato en la gala del martes. "¿No puedes comprender que me haya hecho daños ciertos comentarios?", contraatacó Pol, quien criticó que, a su salida, solo hablara de Alberto, iniciando un cruce de reproches entre ambos. "Tienes un nivel de exigencia conmigo tremendo", le echó en cara Badía, mientras que el vidente señaló que, si no quería hacer el alegato, que no lo hiciera. "Dije lo que dije, pero al menos fui de frente", replicó su expareja. "Me has dicho más cosas en ese alegato que en meses de relación", lanzó Joao.

Mientras que el encuentro con Badía comenzó con dos besos a modo de saludo en las mejillas, el de Joao y Alberto comenzó con varios besos en los labios entre la pareja. De hecho, el vidente se mostró muy sonriente y sorprendido. "¿Cómo has venido? No me lo puedo creer", reconoció el exconcursante. "Yo sé cómo eres, pero te dije que no haría nada con nadie y no lo he hecho. Te quería ver para hablarte. Qué locura que hayas venido. ¿Vienes enfadado?", soltó el vidente, ante lo que el recién llegado señaló que estaba "un poco molesto". "He visto que con Pol no has terminado la relación", matizó Alberto, quien confesó que fuera no había sido fácil, momento en el que el programa dio paso a Pol para entrar en la estancia.

"No es cosa mía"

"No es cosa mía. Yo quiero salir, ir a plató. No sé qué decir", aseguró el vidente, ante la aparición de un molesto Pol, que tardó varios minutos en sentarse con ellos. "Me estoy mordiendo la lengua", reconoció el exconcursante de 'GH VIP 7', quien señaló ante Joao que el entorno del vidente no estaba "muy contento" con ese "chico", haciendo referencia a Alberto. "El único sitio donde le ha faltado salir es en los informativos", reprochó Badía, después de echar en cara al amante de Joao el que hablara de el cuando no se conocían. "Has dejado entrever que Joao te ha regalado cosas para que dijeras que sois pareja públicamente", añadió Pol, mientras el vidente le señalaba a Alberto que, si le habían contado cosas sobre Badía, no tenía que "darlas por hecho".

"He salido en un programa porque me han obligado", defendió entonces Alberto, tras lo cual Joao se mostró muy seguro de que él no le había dejado mal en sus intervenciones. "Alberto ha dejado ver que vuestra relación tiene muchos puntos oscuros", intervino entonces Jorge Javier Vázquez, ante lo que el aludido alegó que se había puesto "un poco nervioso" al salir en televisión. "Nadie públicamente sabía que era bisexual, pero yo con Joao no tengo nada malo", aseguró Alberto. "He tenido un reality anterior donde se han contado cosas de una persona a la que no puedo ni mencionar, pero muchas cosas que se dieron a entender son absolutamente mentira y se destrozó a esa persona", recordó entonces el vidente, antes de señalar que estaba viviendo "un momento terrible". Finalmente, el programa dio por concluido el encuentro y obligó a Joao a retirarse, lo que no evitó que Pol y Alberto se enzarzaran en un cruce de reproches antes de dirigirse a plató al igual que el vidente.