Hugo Sierra, sobre la infidelidad de Adara: "Al menos tuvo los cojones de hacerlo para que me enterara"

En 'Supervivientes 2020' no todo es pescar, discutir y hacer pruebas. A veces los concursantes también disfrutan de momentos de tranquilidad al sol. En esta ocasión los chicos que forman el grupo de los mortales se encontraban tomando el sol y hablando de sus cosas, cuando Cristian Suescun se interesó por saber cómo Hugo Sierra vivió el nacimiento de la relación de Adara y Gianmarco en 'Gran Hermano VIP'.

Hugo habla con sus compañeros en 'Supervivientes 2020'

"¿Tiene que ser jodido lo que viste en la tele no?", preguntaba directamente el navarro. "El tonteo en directo se podía haber ahorrado. Fue muy jodido", repsondía Hugo, que se abría con sus compañeros y reconocía lo mal que lo pasó al principio. "Y no pensabas, ¿qué me ha hecho esta mujer delante de toda España?", pinchaba un poco Cristian. "Los primeros días lo quise ver con mis propios ojos, sin evitar nada, sin dormir, porque todo eso pasaba de noche, hasta que dije esto se ha terminado", contestó el uruguayo.

Después reconocía que él y Adara ya habían hablado todo lo que tenía que zanjar, por lo que está tranquilo. "Le deseo lo mejor, que sea muy feliz y yo lo mismo", expresaba. "Cómo se nota que la relación está ya superada", opinaba Cristian, haciendo un guiño a la relación que ha empezado en el reality con Ivana: "Yo estoy de puta madre. Recé para encontrar una "piba" de mi onda y creo que mi petición llegó bastante bien", admitía Sierra.

Ver lo bueno en lo malo

Mientras hablaban de la infidelidad de Adara, Nyno Vargas quiso restar importancia al asunto, apuntando a que Hugo no es la primera persona a la que le ponen los cuernos. Sin embargo, Cristian creía que era peor, ya que fue delante de toda España, algo con lo que Hugo no está de acuerdo: "Hay mucha hipocresía que queda tapada y no sale, y mucha gente que lo hace a escondidas. Yo no la aplaudo por lo que le hizo, pero al menos tuvo los cojones de hacerlo para que me enterara".