Ivana habría entrado a 'Supervivientes 2020' con novio, según José Antonio Avilés

Es muy habitual escuchar por boca de los exconcursantes de 'Supervivientes' que en los hondureños cayos en los que se desarrolla el programa es complicado terminar sintiendo atracción por alguien y es que parece que la falta de comida y el cansancio provoca esa falta de apetito sexual para la mayoría. Pero precisamente eso no les ha pasado a Hugo Sierra e Ivana Icardi y es que apenas dos días después de haberse iniciado la última edición del reality show de Mediaset España, ambos iniciaron un idilio amoroso que a día de hoy todavía sigue. Los besos, arrumacos, caricias y piropos han sido constantes desde que ambos se conocieron, una unión que muchos tachan de montaje y venganza.

Ivana Icardi en 'Supervivientes'

¿Por qué? Cabe recordar que Hugo Sierra, además de vencedor de 'GH Revolution' es también expareja de Adara Molinero mientras que Ivana Icardi tuvo un acercamiento amoroso con Gianmarco Onestini (actual novio de Adara) en 'Grande Fratello'. ¿Ambos han decidido unirse y tener una relación para vengarse de sus respectivos exs? ¿Es todo un montaje para crear morbo, mantenerse en la isla y convertirse en protagonistas de la edición? Está claro que todas las opciones están abiertas, pero lo que poco podíamos imaginar es que ella podría haber engañado a la audiencia ya que podría haber entrado al reality show con novio, o al menos con un amigo con el que mantiene relaciones sexuales.

Eso es lo que le contó José Antonio Avilés a Ana María Aldón. El colaborador de 'Viva la vida' explicó que en la preconvivencia que se produce en un hotel días antes del arranque oficial del reality, Ivana les explicó a sus compañeros que ella entraba al concurso con novio y que pocos días antes de viajar a Honduras había "echado uno" (en referencia a una relación sexual con ese hombre). A Aldón le costó mucho creerse la historia, por ello Avilés optó por pedir a Elena Rodríguez que confirmase la historia, ya que ella estaba presente en el momento en el que Icardi lo contó todo.

Avilés se lo cuenta a Hugo Sierra

La madre de Adara explicó que efectivamente la chica sí confesó que había mantenido relaciones sexuales poco antes de 'Supervivientes 2020' pero no recordaba que hablase exactamente de un novio. "Quizás es simplemente un amigo (...) el sexo es una cosa y el amor otra", afirmó Rodríguez, algo que Avilés negó, dejando claro que él sí había escuchado la palabra "novio". Es por ello que apenas unas horas después decidió avisar a Hugo Sierra de lo que sabía, ya que cree que él "sí está pillado". El ganador de 'GH' le dio las gracias por esta inesperada información aunque dejó claro que le importa poco ya que cuando inicia una relación con alguien "lo que pasó el día anterior no me importa". Pese a ello, ¿le pedirá explicaciones a Ivana?