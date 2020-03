Elena y Hugo Sierra se reconcilian tras hablar sobre Adara en 'Supervivientes 2020': "Yo quiero que sea feliz"

Por muy mala relación que mantuviesen en el pasado Hugo Sierra y Elena Rodríguez, en las dos últimas semanas el destino ha querido que estuvieran juntos en el mismo grupo en 'Supervivientes 2020'. A pesar de la fuerte discusión que protagonizaron en la Gala 2 del programa por lo que ocurrió durante el parto de Adara Molinero, Rodríguez y Sierra han decidido firmar la paz por el bien de la criatura que se encuentra en medio de esta guerra familiar que comenzó con la separación de la ganadora de 'GH VIP 7' con el padre de su hijo.

Hugo Sierra y Elena Rodríguez

Este acercamiento comenzó con una conversación sobre mujeres en la que Elena preguntaba a la expareja de su hija si no le interesaban mujeres de su edad. Tanto Adara como Ivana Icardi son dos chicas a las que Hugo Sierra le saca más de veinte años y casualmente la madre de Molinero se acerca mucho más a la edad de Sierra. El superviviente le aseguraba que la hija de Elena había sido la primera chica más joven con la que había estado: "He tenido mujeres más grandes, de mi edad... tu hija fue la primera más pequeña. Yo te digo que era el primero que decía 'ahora que se había terminado con Adara, nunca más', pero escupí para arriba y me cayó. Sucedió", explicaba el uruguayo.

Cuando Molinero entró en 'GH VIP 7' aún mantenía una relación con Hugo Sierra hasta que conoció a Gianmarco Onestini. Desde entonces, las dudas hicieron mella en su familia y la ganadora del reality decidió separarse para comenzar una nueva vida junto al italiano: "Yo quiero que sea feliz, te lo digo de verdad, que le vaya genial. Ojalá encuentre la persona que le tire para adelante y la haga feliz. Bueno, creo que la ha encontrado", admitía el superviviente frente a la madre de Molinero y el resto de compañeros de 'Supervivientes 2020', unas palabras que Elena escuchó muy agradecida: "Mi hija ha tratado todo con delicadeza", recalcaba.

Firman el tratado de paz

Aprovechando que la conversación se había encaminado a la situación familiar por la que están pasando, Elena le pidió al que fue su yerno que solucionen lo mejor posible todos los asuntos relacionados con la custodia: "Prométeme que vais a hacer las cosas bien para que todos seamos felices", le ha pedido Elena a Sierra mirándole a los ojos. El superviviente ha confirmado que lo hará y ambos se han abrazado: "Cada uno por separado somos excelentes padres", afirmaba la expareja de Molinero.