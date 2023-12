Por Daniel Parra |

Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla fueron invitados al programa del miércoles 29 de noviembre de 'La resistencia' para promocionar su próxima película, "La Navidad en sus manos", la comedia dirigida por Santiago Segura. Los dos protagonizaron una entrada triunfal al escenario del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid con Chiapella lanzándose en tirolina y Sevilla saliendo del interior de un frigorífico. Nada más comenzar, dos miembros del público entraron en escena para ser abofeteados por los cómicos.

Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella junto a David Broncano en 'La resistencia'

Una vez en la entrevista, David Broncano les preguntó por cuánto dinero tienen. Ernesto Sevilla se desentendió centrando el foco en su compañero:. El cómico, con su insistencia, desató las risas del público y del propio Chiapella.

El actor intentó huir de la pregunta aludiendo a su hija: "Yo tengo una hija pequeña, ya te lo he dicho, Valentina, que la estoy educando en los valores". "Di el dato", insistió el presentador, a lo que Chiapella respondió: "Le he dicho siempre: 'Sé tu misma. No eres lo que tienes, eres lo que eres. No alardees...'. No es una educación como para venir a un programa de máxima audiencia a decir que os entierro en billetes a los cuatro". "A Broncano a lo mejor, no, eh", dijo Sevilla, a lo que Chiapella le dio la razón, ya que "alguna publi gorda ha hecho". "Pero también te digo que Chape lleva muchos más años llevándose la pasta gansa", añadió Sevilla con vehemencia.

Sonó el "Mandanga Style"

Ernesto Sevilla, por su parte, respondió que "no se acuerda" de lo que cobraba por capítulo de 'La que se avecina'. "Hacíamos de hermanos", dijo el cómico, a lo que el público respondió acordándose del dúo musical que protagonizaron en un episodio, "Psichomotronic". "Y sacamos un temazo", recordó Chiapella, que dio pie a que el público cantara el "Mandanga Style".