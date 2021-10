Ibai Llanos, víctima de un ciberataque que filtra sus ingresos de Twitch: "No es real"

Todos los usuarios de Twitch, propiedad de Amazon, han sido víctimas de un ciberataque en la plataforma. Ha ocurrido el miércoles 6 de octubre de 2021, dejando al descubierto todo el código fuente de su servicio de transmisión y detalles de los pagos a los principales creadores durante los últimos tres años. De esta manera, se han filtrado los ingresos de muchos de los streamers más famosos de España, como Ibai Llanos o Auronplay.

Ibai Llanos

El que fuera encargado de retransmitir el debut de Messi, el astro argentino en la liga francesa y de dar las campanadas a través de su canal de Twitch, aparece en la filtración junto a la masiva cifra de 2.314.485,53 dólares, que son aproximadamente 2.002.150,125 euros. Llanos no ha tardado en reaccionar y lo ha hecho mandando un contundente mensaje a todos sus espectadores y suscriptores.

"Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es real. AuronPlay hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando veáis lo que gana una persona no digáis: 'Ay, me tenía que haber dedicado a ser streamer'. No hagáis eso. Lo más importante es lo que tú quieras hacer con tus estudios y tu vida", explicaba el vasco.

Una vida que no es real

"Esta mansión no es real, el dinero que ganamos AuronPlay o yo no es real, pero para nada. Disculpadme si me pongo en el ejemplo, pero es que esos casos son uno entre miles de millones", proseguía el streamer. "Yo, de verdad, si soy un tío que streamea en Twitch, y no sé por qué me va de puta madre, y empiezo a ganar 2.000 pavos en Twitch, aun así seguiría currando", aseguraba también.

"Porque hasta que no tenga 100% seguro que puedo vivir de Twitch, yo no dejo ni los estudios ni el trabajo. Y los estudios los termino. Veo mucha obsesión con querer ser streamer, la peña se piensa que tú streameas en Twitch y eres millonario. Es totalmente mentira, de verdad", sentenciaba, dejando claro que su caso es algo extraordinario.