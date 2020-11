Surrealista inicio de 'Idol Kids' hablando de Isabel Pantoja como ladrona: "A ver si está intentando robar más"

La segunda gala de las semifinales de 'Idol Kids' fue la elegida por Isabel Pantoja para dar una de las grandes sorpresas de la edición. La tonadillera salió al escenario para interpretar su último single "Enamórate", con el que impresionó a todo el público, pues era un momento muy deseado por la audiencia. Jesús Vázquez tomó el asiento de la artista en la mesa del jurado para disfrutar en primera final de la actuación junto a Carlos Jean y Edurne.

Edurne, Carlos Jean y Jesús Vázquez, en el escenario de 'Idol Kids'

Pero esta sorpresa no lo fue solo para los espectadores y el público en plató, pues parece ser que no el resto del jurado ni el propio presentador conocían que esto iba a suceder. Por ello, cuando Jesús presentó a los tres jueces al arrancar la gala, se quedaron extrañados al ver que solo aparecían en el escenario dos de ellos y no tres como es lo habitual. "¿Pero no venía con vosotros?", preguntaba el presentador al ver que faltaba la tonadillera.

Yendo hacia su mesa de los jueces, Carlos Jean hizo una observación que no dudó en compartir con sus compañeros: "¿Sabes por qué me preocupa? Porque ella robó todos los tickets dorados. Entonces ya no hay más ticket dorado que robar". Edurne, que estaba atenta a sus palabras, le dio la razón y añadió: "A ver si está intentando robar más". Justo en ese momento, empieza a sonar la música, unas luces en el escenario permiten leer el nombre de Isabel Pantoja y, acto seguido, aparece la artista para cantar su tema.

Los que pasan a la final

En esta segunda semifinal, cuatro concursantes conseguirían una plaza en la gran final de 'Idol kids'. Con mayor porcentaje de votos se clasificó Índigo, a la que le siguió Adrián y luego Óscar. Por su parte, el jurado decidió entregar su ticket dorado a Sara. "Desde el momento en el que ha actuado, los tres teníamos claro que, si hoy no llegaba al pódium, le íbamos a dar el ticket dorado. Creemos que se la ha valorado injustamente", explicó Edurne.