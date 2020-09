Eiden da una lección sobre la identidad trans en 'Idol Kids' y se lleva el ticket dorado

Eiden, un adolescente de 15 años, ha conquistado con su peculiar tono de voz al jurado de 'Idol Kids', que ha calificado su actuación como "mágica" y ha acordado por unanimidad concederle el ticket dorado que le llevará directamente a las galas del programa. El joven ha aprovechado su aparición en el programa para revelar que es un chico transexual y así dar visibilidad a esta realidad.

Jesús Vázquez entrega a un emocionado Eiden el ticket dorado en 'Idol Kids'

Eiden, que escogió este nombre tan original porque lo gustó al escucharlo en una serie, ha explicado que siempre ha sabido que era un chico, desde muy pequeño y que, aunque al principio tuvo un poco de miedo al contárselo a sus padres porque "todos los cambios asustan", ha tenido una gran aceptación en su entorno. El joven artista ha lamentado que no todas aquellas personas que se ven en su misma situación reciben ese apoyo por parte de sus más allegados: "Tú no has hecho nada, entonces no acabas de entender que no te acepten".

Eiden ha aclarado que su intención a la hora de contarlo es que haya personas que se sientan identificadas y les ayude a comprender qué les pasa y se acepten a sí mismas, porque como ha explicado "visibilizarse no es imponer, como muchos pueden pensar". El concursante ha contado a los jueces del talent musical que su sueño es ser feliz y poder dedicarse a la música, que es lo que más le apasiona. "Me presento a 'Idol Kids' para abrirme al mundo y compartir lo que tengo dentro con los demás", ha explicado.

Directo a las galas

El joven ha cantado "Why do you feel so down" y, desde el comienzo de su actuación, su peculiar timbre vocal ha embelesado a los jueces y al público, que se ha estallado en aplausos en varias ocasiones. "¡Es impresionante, tío!", han sido las primeras palabras de Isabel Pantoja cuando Eiden ha terminado de cantar. "Lo que has hecho ha sido mágico", ha sentenciado Carlos Jean, dándole la razón a la tonadillera.

Aunque los jueces, incluida Edurne, que ha confesado que estaba "encandilada", también han estado de acuerdo en que hay cosas que corregir para perfeccionar la puesta en escena y la actuación en su conjunto, han decidido apostar por la voz de Eiden y concederle el ticket dorado. "Hay muchos artistas buenos, pero pocos distintos", ha dicho Carlos Jean en referencia a su voz. Unas palabras que ha respaldado Isabel Pantoja, que considera que tiene una voz única: "Yo no he escuchado a nadie cantar así, es un estilo muy personal". Eiden, temblando de emoción, ha recogido el ticket dorado de manos de Jesús Vázquez y ya está un poco más cerca de conseguir su sueño.