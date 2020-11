Kiko Rivera echa más leña a su guerra con Isabel Pantoja: Anima a no ver 'Idol Kids'

Lejos de relajarse los ánimos e irse destensando el conflicto entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, la relación entre madre e hijo está en un punto muy crítico. La guerra entre ambos no deja de sumar nuevas batallas que, día a día, acaparan las redes sociales y los diferentes programas y platós de televisión. Hasta tal punto ha llegado que ha salpicado a 'Idol Kids'.

Kiko Rivera, en guerra con Isabel Pantoja

El cantante se encuentra muy cansado de la situación que está viviendo con su madre y, además, de sus últimas llamadas a los programas de televisión, como la ocurrida en 'Sábado deluxe'. La relación se encuentra tan crítica que ha animado en redes sociales a no ver 'Idol Kids'. Durante la noche del 2 de noviembre, el DJ compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que afirmaba que "lo mejor que puedes hacer hoy es ver una peli", aconsejando además alguna de "Star Wars".

Aunque en ningún momento menciona 'Idol Kids', no cabe duda de que la recomendación va con pulla, siendo justo en el día en el que se emite el programa en el que participa su madre. Pero este no ha sido el único ataque hacia ella, pues horas antes compartía otra historia en donde dejaba claro lo siguiente: "Queridos fans de I.P. ¡Me la pela todo lo que digáis!", acompañando estas palabras con la canción "Todo me la pela", de Los Inhumanos.

Fran y Cayetano Rivera apoyan a su hermano

Hace tan solo unos días, Fran Rivera era preguntado por el enfrentamiento que vive su hermano Kiko Rivera con Isabel Pantoja. El torero no dudó en posicionarse de lado del cantante, dado que desde hace varios años tanto él como su hermano Cayetano Rivera viven su propia guerra contra la tonadillera por la herencia de Paquirri. "Si nos hizo daño siendo dos niños pequeños, es capaz de todo", argumentaba el también colaborador de 'Espejo público'.