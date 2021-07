'Socialité' se trasladó a Navalacruz, el pueblo perteneciente a Ávila donde se encontraba Iker Casillas de vacaciones, pero en lugar de un cálido recibimiento, la reportera y el operador de cámara se llevaron un enfrentamiento con el que fuera portero del Real Madrid y los insultos de gran parte de los vecinos, quienes salieron a defender a Casillas.

Iker Casillas se enfrenta a 'Socialité'

El guardameta, enfadado por la presencia del programa de televisión, se acercó al equipo nada más verlos: "Todo lo que me estáis grabando me importa tres cojones". "No tengo ganas ni de enfadarme un poco", aclaraba, poco después de darse cuenta de que habían acudido a preguntarle con la cámara encendida, pero apuntando al suelo.

"¿Por qué tantas preguntas?", respondía Casillas a las cuestiones lanzadas por la reportera. "No me fío un pelo [...], que me hagas siete preguntas seguidas me mosquea bastante, que tonto no soy". Al ver que el equipo de 'Socialité' no se marchaba y seguían grabándolo, el futbolista se acercó para preguntarles si le estaban "tomando el pelo", visiblemente molesto. Incluso, llegaba a acercarse al operador de cámara para preguntarle su edad: "Yo cuarenta. Te saco un poco. Me da igual que me estéis grabando, déjame tranquilo".

Los vecinos de Iker Casillas, contra 'Socialité'

Al día siguiente, el equipo de 'Socialié' volvía a intentar hablar con Iker Casillas. Este se mostraba más dispuesto, aunque fingía una ronquera para evitar contestar a las preguntas de la reportera. No obstante, los vecinos comenzaron a defender al portero, y colocaban bandejas en la cámara para boicotear las grabaciones del programa de Telecinco. Minutos antes de que esto ocurriera, el deportista retransmitía en directo a través de Instagram al equipo de 'Socialité' y Gerard Piqué comentaba "estoy disfrutando mucho" a modo de burla.