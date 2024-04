Por Daniel Parra |

El pasado jueves 11 de abril, 'Horizonte' dedicó una parte de su programa a tratar las tensiones vividas en los últimos tiempos entre periodistas y políticos. Iker Jiménez recordó algunos enfrentamientos, como el de su compañero Risto Mejide con el ministro Óscar Puente, las presuntas amenazas que, según El País, políticos como Miguel Ángel Rodríguez han vertido sobre diversos medios de comunicación, o diputados que se niegan a responder a las preguntas de los periodistas. "Yo no lo entiendo, la verdad, nos guste más el medio o menos, da igual", señaló el presentador.

Pablo Motos y los tertulianos de 'El hormiguero'

Antes de introducir un vídeo en el que Esther Palomera, adjunta de dirección de eldiario, relataba el caso de Miguel Ángel Rodríguez, y en el que Vito Quiles, reportero de EDATV, se lamentaba porque algunos políticos no responden a sus preguntas,. "Los que intentamos cuestionar ciertas actitudes del Gobierno de España, o los que hemos pillado contradicciones al Gobierno de España, y les intentamos preguntar por ello a sus miembros,, afirmó Quiles, cuya participación en el programa de Cuatro

"El caso de Vito Quiles, yo vi cómo no le respondían, y yo personalmente, no entendía cómo alguien de un medio pregunta una cosa y un político no le responde", explicó el presentador. Posteriormente, durante la tertulia, Jiménez sacó uno de los panfletos que se han distribuido por Madrid durante la semana, en los que aparece una caricatura de su excompañero Pablo Motos junto a Franco en "El Fachoguero" con la frase: "Hoy a venido a putodefender España...". "Demuestra cómo poner en la diana a alguien porque tiene capacidad de opinar. Es brutal", dijo Jiménez.

Alfonso Arús, del lado de Pablo Motos contra Mónica García

Otro de los compañeros de profesión que se han puesto del lado de Pablo Motos ha sido Alfonso Arús. En el programa del viernes 12 de abril de 'Aruser@s', se informó de la inclusión por parte de Sanidad de ocho pseudotratamientos como terapias que no tienen evidencia científica. El presentador consideró "de perogrullo" que dichas terapias no van a curar a enfermos: "Sale cualquier persona diciendo: 'Estoy disfrutando en un centro, en un spa, de esto' y sale la ministra diciendo: 'Bueno, pero eso es pseudo...'. Ya, pero es que yo no estoy diciendo que sea un enfermo que me voy a curar". De este modo, Arús se refirió a la polémica protagonizada en los últimos días por Pablo Motos y Mónica García, que acusó al presentador de 'El hormiguero' de promover la pseudociencia.