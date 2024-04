Por Daniel Parra |

'El hormiguero' cerró su primera semana tras las vacaciones de Semana Santa el pasado jueves 4 de abril con la visita de los finalistas de la cuarta edición de 'El desafío': Marta Díaz, Pablo Castellano, Chenoa y Adrián Lastra. Los cuatro, que se disputarán la victoria final del concurso de 7 y Acción la noche del viernes 5 de abril, repasaron algunos de sus mejores momentos en el programa. Tras la entrevista y el juego de las hormigas, Pablo Motos introdujo a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val para arrancar la tertulia. Después de hablar sobre la acusación de la ministra de Sanidad, Mónica García, a Motos por supuestamente promover las pseudoterapias, del Val señaló al Gobierno: "Dicen que de Moncloa han llamado a TVE para hacer un programa o no sé qué... Yo creo que te tienen manía, tú hazme caso".

Pablo Motos y los colaboradores de 'El hormiguero'

. Cristina Pardo actualizó la información tras la reunión del Consejo de Administración del ente público el pasado jueves 4 de abril:. "Las condiciones que se han publicado en algunos medios de comunicación eran francamente llamativas. (...) La expresidenta del Consejo de Administración se ha ausentado por razones médicas,, explicó la presentadora de ' Más vale tarde '.

Motos no evitó hablar de la posible competencia futura entre 'El hormiguero' y La 1: "Es incómodo hablar de un tema en el que estás implicado aunque no quieras. Siempre que hacemos el programa hay alguien en la competencia, no es la primera vez ni la última, llevamos 18 años haciendo el programa. Bienvenida sea la competencia, bienvenido sea Broncano, bienvenido sea quien sea". "Cada uno que elija la opción que le dé la gana, no hay nada más democrático que el mando a distancia. A mí lo que me sabe mal son los trabajadores de TVE que deben estar viendo cómo están ridiculizando el prestigio de una cadena, que es una cadena extraordinaria, con profesionales extraordinarios y con mucho prestigio y mucho equilibrio. Entonces igual creo que no se merecen este juego de estar en todas las tertulias y en todas partes", concluyó el presentador.

La acusación de Juan del Val al Gobierno

Tras el discurso de Motos, Juan del Val quiso dar su punto de vista: "No creo que el problema, en absoluto, sea Broncano, es un profesional y va a hacer un programa si finalmente le contratan. El problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos. A mí esto me parece que es algo que nos haría pensar el nivel democrático que tenemos en este momento". El tertuliano señaló que, para él, ese tipo de cosas no se deben decidir en Moncloa: "Se tienen que decidir muchísimas más que el hacer una maniobra con un contrato con unas condiciones no vistas hasta ahora para, simplemente, hacerle daño a este programa". "Me siento muy incómodo hablando de este tema, honestamente", zanjó Motos.