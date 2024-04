Por Daniel Parra |

El posible fichaje de David Broncano y 'La resistencia' por RTVE sigue dando que hablar. El pasado jueves 4 de abril, 'El hormiguero' dedicó algunos minutos de su tertulia para pronunciarse sobre el tema. Mientras Pablo Motos dio la bienvenida a la competencia y a Broncano, Juan del Val se mostró crítico con el Gobierno, acusándolo de querer hacer daño a su programa: "Moncloa quiere acabar con Pablo Motos". En la mañana del miércoles 10 de abril, Jorge Javier Vázquez ha publicado una nueva entrada en su blog en la revista Lecturas en el que señala directamente al programa de Antena 3. "Hay algo que se me está escapando", comienza el presentador.

Pablo Motos y los tertulianos de 'El hormiguero'

"Aseguran que Moncloa está empujando para que se produzca y, al mismo tiempo,, continúa Vázquez en dicho artículo , y defiende a Broncano por no manifestarse políticamente de forma activa., señala el conductor de ' Supervivientes '. Además, acusa a 'El hormiguero' de tomarse "como algo personal" la llegada de Broncano a La 1: "Dicen que Moncloa les tiene manía. Que lo van a poner ahí para destrozarlos. No sé,

Vázquez señala directamente a Juan del Val por sus palabras: "Intuyo que ni el mismo Juan se cree semejante bola pero en términos de audiencia no cabe duda de que les debe resultar muy rentable". "Pablo Motos no tiene rival a corto plazo. Lleva veinte años ocupando esa hora, es imposible que aparezca alguien y lo fulmine", afirma, aprobando la estrategia inicial de RTVE de ofrecerle a Broncano un contrato de tres temporadas para "invertir a futuro" y no meterle prisa "por conseguir objetivos a corto plazo". "Según Wikipedia, Motos tiene 58 años. Chico, llevas veinte años siendo imbatible. ¿De verdad os lleváis esas sofoquinas tú y tu equipo?", se pregunta.

"A mí me parece que en vez de montar esos numeritos deberíais aplaudir su llegada y desearle suerte. Es un compañero, no un comisario político. Que parece que os va a quitar el pan y la sal cuando tenéis ya tanto dinero que no os lo vais a gastar en cien mil vidas", comenta el expresentador de 'Sálvame'. Asimismo, Vázquez critica que en 'El hormiguero' se trate el tema político, asunto que "divide y cabrea", cuando "la gente va a divertirse": "Teniendo yo la audiencia que vosotros tenéis no le dedicaba yo ni medio minuto a la actualidad política porque me parece que es lo menos divertido del mundo". Vázquez, además, reprocha a Motos que se haya convertido en "líder de opinión". "Estoy convencido de que ahora dirán que Sánchez me ha ordenado escribir estas líneas. Al tiempo", concluye.

"Las madres no tienen la obligación de convertirse en mártires"

Tras dar su opinión sobre 'El hormiguero' y David Broncano, Jorge Javier Vázquez quiso referirse también a la boda del alcalde José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo: "Me llamó la atención lo mal vestida que fue Ayuso porque es una mujer que siempre va muy guapa cuando acude a algún tipo de evento. Pero en esta ocasión no debió considerar que la boda requiriera mucho esfuerzo". También dedicó unas palabras a Carmen Borrego por su conflicto personal con su hijo: "Las madres, por ser madres, no tienen la obligación de convertirse en mártires". "La familia es algo que tiene mucho que ver con el azar y no siempre tienes suerte en el reparto", termina el presentador.