Iker Jiménez se ha mostrado muy crítico con las vacunas de AstraZeneca contra la covid-19 en su programa 'Cuarto milenio'. El presentador ha vuelto a recordar como él adelantó que el coronavirus no era un virus inofensivo, usando de nuevo este argumento para sembrar dudas con respecto a la vacunación. "Que esto podía ser un resfriado y que los aerosoles no existían, me dijeron. Esos mismos me dicen ahora que no pasa nada con esta vacuna. Oiga, tengo derecho humano a, por lo menos, estar inquieto, ¿saben ustedes? Porque no me fio mucho de ustedes", sentenció el presentador.

Iker Jiménez

Jiménez aseguró que lo que está ocurriendo con la vacuna AstraZenca es "un cachondeo" y que por cuestionar su efectividad no es un antivacunas: "Oye, lo de la vacuna AstraZeneca en concreto ha sido tal cachondeo que le sorprende a uno que no pase nada, sinceramente se lo digo de corazón. Estamos en una dinámica donde vemos algunos problemas, por ejemplo, con algunas vacunas. No es que seamos antivacunas o no, es que simplemente es la realidad".

"Es muy fácil amedrentar a cualquier trabajador, médico... es muy fácil. Ha habido casos recientes en algunas comunidades españolas... pero ¿Quién es el valiente que sale en contra de la ola global?", decía Jiménez. "Uno pone la tele y la ola es global, nadie sale de ese discurso. A nosotros la verdad nos llevará a un discurso u otro, se lo aseguro, no una coordenada. Y así seguiremos. Espero que ustedes sigan con nosotros", concluyó el presentador, presumiendo de nuevo de tener "fuentes de primera".

La negativa de Fernando Simón

Iker Jiménez habría tratado de traer a Fernando Simón, protagonista indiscutible durante esta pandemia, a su programa 'Horizonte' hasta en ocho ocasiones. Todas las veces, el especialista se negó a participar en el programa, por el que ya han pasado otros expertos. "Doctor Simón, usted cuando quiera... Yo le voy a tratar con el máximo respeto que usted merece", llegó a asegurar Jiménez, aunque, por el momento, no ha conseguido convencerle.