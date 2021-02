Íker Jiménez tilda de "racismo y xenofobia" las críticas a los youtubers que se marchan a Andorra

Durante la noche del viernes 5 de febrero, Iker Jiménez realizó un programa especial en directo en su canal de YouTube llamado "Youtubers, el debate definitivo". Para esta emisión contó con la participación de diversos creadores de contenido como WallStreetWolverine o La Gata de Schrödinger, con quienes debatió sobre la fuga de trabajadores del medio digital a Andorra para pagar menos impuestos.

Íker Jiménez invitó a varios youtubers a 'Misterio Live'

El programa especial de Jiménez en su 'Misterio Live' no estuvo exenta de polémica. Los usuarios de las redes se alarmaban con varias de las afirmaciones de sus presentadores e invitados, comenzando con la explicación de Carmen Porter a la comentada huida a otros países: "Los jóvenes, que no sabían lo que se paga, se están enterando de que en España nos quitan el 50% de lo que ganamos por trabajar". Una criticada afirmación que un usuario de Twitter desmontaba: "Pagarás un 48% de IRPF si tienes la suerte de ser uno de los 70.000 españoles que ganan más de 300.000€. El 40% de los asalariados son mileuristas".

Mientras tanto, el propio Jiménez se atrevía con otro polémico comentario, al mencionar que las críticas hacia los youtubers que abandonaban su país no era una cuestión "solo de impuestos", sino que habría "algo más": "¿Esto no es xenofobia y racismo contra el youtuber? ¿Por qué un colectivo tiene que ser estigmatizado de esta manera?". Una criticada afirmación que se complementaba con otros comentarios como el de Porter, que aseguraba que si no hubiera pandemia, los influencers podrían haber llamado a "quemar las calles" con motivo de sus altas tasas de impuestos.

"Y yo me preguntaba: ¿Esto no es xenofobia y racismo contra el youtuber?"



Iker Jiménez, pereodesta de envestegación pic.twitter.com/xhUu0ic26M — Jules (@CensoredJules) February 6, 2021

Las redes, críticas con Jiménez y Porter

Las singulares teorías de Jiménez y Porter no han pasado desapercibido en las redes sociales, en las que muchos usuarios se mostraban críticos ante lo que verían como una "banalización" de conceptos como el de xenofobia o el de racismo. "Comparar la discriminación a personas por su raza o color de piel con el rechazo a personas por sus conductas de elusión de impuestos es banalizar el racismo y la xenofobia", comentaba una usuaria. "La deriva ultraderechista de Iker Jiménez ya no la tapan ni las caras de Bélmez", sentenciaba.

Comparar la discriminación a personas por su raza o color de piel con el rechazo a personas por sus conductas de elusión de impuestos es banalizar el racismo y la xenofobia. La deriva ultraderechista de Iker Jiménez ya no la tapan ni las caras de Bélmez. https://t.co/Y2MweoIOHc — Jules (@CensoredJules) February 6, 2021

Acaba de decir Íker Jiménez que hay racismo y xenofobia contra los youtubers que se van a Andorra. Estoy bailando capoeira en el tejado. — Gema MJ (@gmaemejota) February 5, 2021

"A los jóvenes les van a quitar el 50% de su dinero". Pagarás un 48% de IRPF si tienes la suerte de ser uno de los 70.000 españoles que ganan más de 300.000€. El 40% de los asalariados son mileuristas. Estos burgueses quieren utilizarte para proteger su cartera. pic.twitter.com/NCQJxxAEPe — PabloMM (@pablom_m) February 6, 2021

Xenofobia y racismo contra los youtubers, dice Iker Jiménez. ¿Veis cómo sabe que sois tontos? — Jorge Matías (@El__Yayo) February 6, 2021